https://ria.ru/20260117/putin-2068486023.html
Путин поблагодарил артистов, поддерживающих бойцов СВО
Путин поблагодарил артистов, поддерживающих бойцов СВО - РИА Новости, 17.01.2026
Путин поблагодарил артистов, поддерживающих бойцов СВО
Президент России Владимир Путин выразил благодарность артистам, которые поддерживают бойцов специальной военной операции. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T12:31:00+03:00
2026-01-17T12:31:00+03:00
2026-01-17T15:01:00+03:00
россия
владимир путин
сергей кириенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068424880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей кириенко
Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко
Путин поблагодарил артистов, поддерживающих бойцов СВО
Путин: Россия не забудет артистов, поддерживавших бойцов во время ВОВ