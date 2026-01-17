В Петербурге в годовщину прорыва блокады зажгут факелы Ростральных колонн

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Факелы Ростральных колонн зажгут в Санкт-Петербурге, а также три моста подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы в честь 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Восемнадцатого января дважды зажгутся факелы на Ростральных колоннах - с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00", - говорится в сообщении.

Также в годовщину прорыва блокады Ленинграда системы художественной подсветки Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура переведут в особый режим. Пролеты и опоры трех петербургских переправ предстанут в цветах ленты Ленинградской Победы.

Подсветка мостов будет включена с 16.45 воскресенья до 09.30 следующего дня.

Александра Беглова. "Световая "лента памяти" над Невой станет напоминанием о подвиге жителей осажденного Ленинграда, выстоявших в нечеловеческих условиях и не сдавших город врагу. Это также дань памяти бойцам Ленинградского и Волховского фронтов, которые 18 января 1943 года пробили сухопутный коридор между городом и Большой землёй. Они разорвали блокадное кольцо, приблизили день Великой Победы. В иллюминации, которая зажжется на главных мостах Северной столицы, символичен каждый оттенок. Оливковый олицетворяет торжество воинской доблести и славы, а ярко-зеленый - жизнь, пробившуюся сквозь боль, голод, холод и разрушения", – приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера . Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.