Рейтинг@Mail.ru
"США нам не союзник": во Франции задумали выйти из НАТО - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 17.01.2026 (обновлено: 09:42 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/nato-2068441993.html
"США нам не союзник": во Франции задумали выйти из НАТО
"США нам не союзник": во Франции задумали выйти из НАТО - РИА Новости, 17.01.2026
"США нам не союзник": во Франции задумали выйти из НАТО
На фоне обострения отношений внутри западной коалиции, а также блокировки некоторыми членами НАТО процесса мирного урегулирования по Украине Франция получает... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T01:07:00+03:00
2026-01-17T09:42:00+03:00
франция
украина
йенс столтенберг
эммануэль макрон
нато
мирный план сша по украине
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
https://ria.ru/20260116/zapad-2068209670.html
https://ria.ru/20251216/trupy-2062269983.html
https://ria.ru/20260108/nato-2066825253.html
франция
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, украина, йенс столтенберг, эммануэль макрон, нато, мирный план сша по украине, сша, в мире
Франция, Украина, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, НАТО, Мирный план США по Украине, США, В мире
"США нам не союзник": во Франции задумали выйти из НАТО

Berliner Zeitung: Франция получила реальную возможность выйти из НАТО

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкПариж, Франция
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Париж, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На фоне обострения отношений внутри западной коалиции, а также блокировки некоторыми членами НАТО процесса мирного урегулирования по Украине Франция получает реальную возможность покинуть Североатлантический альянс, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«
"Впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. <…> То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью", — указывается в материале.
Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
CМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Путиным
Вчера, 03:21
По словам автора такой инициативы, депутата Клеманс Гетте, необходимость подобных действий обусловлена сознательным решением США официально вернуться к неприкрытой имперской политике.
В тексте также отмечается, что выход Парижа из Североатлантического альянса может позволить Пятой республике самостоятельно определять в том числе ход мирного урегулирования по Украине, который в последнее время буксует из-за открытой антироссийской политики других членов блока.
«
"Разрыв с "западным лагерем" и его "высокомерными взглядами" в пользу независимой позиции усилит влияние Франции и укрепит ее мирные усилия", — резюмируется в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря 2025, 08:00
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выражал сомнения относительно направления развития военного блока.
Накануне бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что сами Соединенные Штаты из-за разногласий с европейскими членами альянса могут его покинуть.
Учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Смертоносная комбинация": в США жестко высказались о России и НАТО
8 января, 03:42
 
ФранцияУкраинаЙенс СтолтенбергЭммануэль МакронНАТОМирный план США по УкраинеСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала