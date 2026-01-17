МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На фоне обострения отношений внутри западной коалиции, а также блокировки некоторыми членами НАТО процесса мирного урегулирования по Украине Франция получает реальную возможность покинуть Североатлантический альянс, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«
"Впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. <…> То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью", — указывается в материале.
По словам автора такой инициативы, депутата Клеманс Гетте, необходимость подобных действий обусловлена сознательным решением США официально вернуться к неприкрытой имперской политике.
«
"Разрыв с "западным лагерем" и его "высокомерными взглядами" в пользу независимой позиции усилит влияние Франции и укрепит ее мирные усилия", — резюмируется в статье.
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря 2025, 08:00
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выражал сомнения относительно направления развития военного блока.
Накануне бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что сами Соединенные Штаты из-за разногласий с европейскими членами альянса могут его покинуть.