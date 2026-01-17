Рейтинг@Mail.ru
Климатолог рассказал о сдвиге осеннего сезона в Московском регионе - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/klimat-2068459008.html
Климатолог рассказал о сдвиге осеннего сезона в Московском регионе
Климатолог рассказал о сдвиге осеннего сезона в Московском регионе - РИА Новости, 17.01.2026
Климатолог рассказал о сдвиге осеннего сезона в Московском регионе
Осень в Московском регионе потеплела на 3 градуса за 50 лет, что спровоцировало сдвиг осеннего сезона на две недели вперед, заявил РИА Новости климатолог,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T06:32:00+03:00
2026-01-17T06:32:00+03:00
россия
алексей кокорин
общество
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27330/16/273301684_0:0:1333:751_1920x0_80_0_0_01a70f4140ce5695a3222173e79788c7.jpg
https://ria.ru/20260117/klimat-2068447125.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27330/16/273301684_0:0:1333:1001_1920x0_80_0_0_902bbc7339db742b7f469712e627e866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей кокорин, общество, погода
Россия, Алексей Кокорин, Общество, Погода
Климатолог рассказал о сдвиге осеннего сезона в Московском регионе

РИА Новости: осень в Москве за полвека потеплела и сдвинулась

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Осень в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Осень в Московском регионе потеплела на 3 градуса за 50 лет, что спровоцировало сдвиг осеннего сезона на две недели вперед, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Ранее климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет.
"Если говорить про Московский регион, то распределение будет немного иным: осень - на 3 градуса, а вот остальные сезоны - несколько поменьше. Это вызвано динамикой воздушных масс. Кажется, что плюс 3 градуса это немного. Однако с учетом того, что у нас разница температур между осенними месяцами составляет 6 градусов, плюс 3 градуса - это сдвиг осеннего сезона на две недели вперед. Проще говоря, то, что раньше было у нас 1 октября, теперь уже 15 октября", - сказал Кокорин.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
02:30
 
РоссияАлексей КокоринОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала