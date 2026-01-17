Климатолог рассказал о сдвиге осеннего сезона в Московском регионе

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Осень в Московском регионе потеплела на 3 градуса за 50 лет, что спровоцировало сдвиг осеннего сезона на две недели вперед, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.