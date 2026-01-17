Кириенко и Голикова вручили госнаграды деятелям культуры в День артиста

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручили государственные награды деятелям культуры в День артиста, который впервые отмечается в России в субботу, передает корреспондент РИА Новости.