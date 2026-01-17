Рейтинг@Mail.ru
Кириенко и Голикова вручили госнаграды деятелям культуры в День артиста
Культура
 
22:22 17.01.2026
Кириенко и Голикова вручили госнаграды деятелям культуры в День артиста
Кириенко и Голикова вручили госнаграды деятелям культуры в День артиста
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручили государственные награды деятелям культуры в... РИА Новости, 17.01.2026
Кириенко и Голикова вручили госнаграды деятелям культуры в День артиста

РИА Новости: Кириенко и Голикова наградили деятелей культуры в День артиста

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручили государственные награды деятелям культуры в День артиста, который впервые отмечается в России в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения состоялась в национальном центре "Россия" в Москве.
Почетного звания народного артиста России удостоились актер Ленкома Марка Захарова Максим Аверин, актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко и актриса Анна Михалкова.
Ордена "За заслуги в культуре и искусстве" были удостоены артист Ленкома Марка Захарова Виктор Раков, артист Государственного театра наций Виктор Вержбицкий, артистка Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя Ольга Науменко.
Звания заслуженного артиста России удостоились директор-распорядитель Центрального дома актера имени А.А. Яблочкиной Александр Жигалкин, артистка балета Большого театра Анастасия Сташкевич, артист Малого театра Дмитрий Зеничев и другие.
