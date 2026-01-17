https://ria.ru/20260117/kirienko-2068522520.html
Кириенко отметил важность воспитательной миссии культуры
Кириенко отметил важность воспитательной миссии культуры - РИА Новости, 17.01.2026
Кириенко отметил важность воспитательной миссии культуры
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность в условиях информационной и идеологической войны миссии культуры,... РИА Новости, 17.01.2026
Кириенко: в условиях информационной войны важна воспитательная миссия культуры
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность в условиях информационной и идеологической войны миссии культуры, которая "воспитывает душу", а также умение отделять добро от зла.
В субботу, 17 января в России
впервые отмечается День артиста.
"Есть еще одна линия фронта - линия информационной войны, идеологической войны. Миссия культуры - это, конечно, воспитание подрастающего поколения. Союз театральных деятелей, российский театр воспитывает любовь к родному языку, воспитывает понимание и уважение к классическим произведениям российской и русской культуры, воспитывает умение сопереживать, умение отделять добро от зла, если хотите, воспитывает душу. И это важнейшая государственная задача", - подчеркнул Кириенко
.
В этой связи он отметил, что в плане празднования 150-летия Союза театральных деятелей России большое внимание уделено работе с подрастающим поколением - предусмотрено огромное количество программ для детей и для молодежи.
"У нас на сегодня в России 41 тысяча школьных театров, почти в каждой школе", - добавил Кириенко.
Он также поблагодарил мэтров и ветеранов культуры, которые бережно сохраняют и передают традиции, ведь "театр жив, когда в него приходит молодежь".
"И поэтому важнейшая общая задача - это воспитание новых творцов и новых благодарных зрителей", - заключил Кириенко.