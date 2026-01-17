Рейтинг@Mail.ru
Кириенко отметил важность воспитательной миссии культуры - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:30 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/kirienko-2068522520.html
Кириенко отметил важность воспитательной миссии культуры
Кириенко отметил важность воспитательной миссии культуры - РИА Новости, 17.01.2026
Кириенко отметил важность воспитательной миссии культуры
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность в условиях информационной и идеологической войны миссии культуры,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:30:00+03:00
2026-01-17T17:30:00+03:00
культура
россия
сергей кириенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735372208_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_1e000139580850c2df23a8c149516294.jpg
https://ria.ru/20251107/mihalkov-2053546523.html
https://ria.ru/20251216/mishustin-2062400653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735372208_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_244d13e6c76f51d201ea34da234d5834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кириенко
Культура, Россия, Сергей Кириенко
Кириенко отметил важность воспитательной миссии культуры

Кириенко: в условиях информационной войны важна воспитательная миссия культуры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность в условиях информационной и идеологической войны миссии культуры, которая "воспитывает душу", а также умение отделять добро от зла.
В субботу, 17 января в России впервые отмечается День артиста.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Культура не должна подчиняться "окнам Овертона", заявил Михалков
7 ноября 2025, 19:54
"Есть еще одна линия фронта - линия информационной войны, идеологической войны. Миссия культуры - это, конечно, воспитание подрастающего поколения. Союз театральных деятелей, российский театр воспитывает любовь к родному языку, воспитывает понимание и уважение к классическим произведениям российской и русской культуры, воспитывает умение сопереживать, умение отделять добро от зла, если хотите, воспитывает душу. И это важнейшая государственная задача", - подчеркнул Кириенко.
В этой связи он отметил, что в плане празднования 150-летия Союза театральных деятелей России большое внимание уделено работе с подрастающим поколением - предусмотрено огромное количество программ для детей и для молодежи.
"У нас на сегодня в России 41 тысяча школьных театров, почти в каждой школе", - добавил Кириенко.
Он также поблагодарил мэтров и ветеранов культуры, которые бережно сохраняют и передают традиции, ведь "театр жив, когда в него приходит молодежь".
"И поэтому важнейшая общая задача - это воспитание новых творцов и новых благодарных зрителей", - заключил Кириенко.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Мишустин отметил вклад Голиковой и Мединского в развитие культуры
16 декабря 2025, 15:23
 
КультураРоссияСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала