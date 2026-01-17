Кириенко отметил важность воспитательной миссии культуры

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность в условиях информационной и идеологической войны миссии культуры, которая "воспитывает душу", а также умение отделять добро от зла.

В субботу, 17 января в России впервые отмечается День артиста.

"Есть еще одна линия фронта - линия информационной войны, идеологической войны. Миссия культуры - это, конечно, воспитание подрастающего поколения. Союз театральных деятелей, российский театр воспитывает любовь к родному языку, воспитывает понимание и уважение к классическим произведениям российской и русской культуры, воспитывает умение сопереживать, умение отделять добро от зла, если хотите, воспитывает душу. И это важнейшая государственная задача", - подчеркнул Кириенко

В этой связи он отметил, что в плане празднования 150-летия Союза театральных деятелей России большое внимание уделено работе с подрастающим поколением - предусмотрено огромное количество программ для детей и для молодежи.

"У нас на сегодня в России 41 тысяча школьных театров, почти в каждой школе", - добавил Кириенко.

Он также поблагодарил мэтров и ветеранов культуры, которые бережно сохраняют и передают традиции, ведь "театр жив, когда в него приходит молодежь".