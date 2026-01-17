Рейтинг@Mail.ru
Кемпф рассказал, как его отговаривали выступать в России
Культура
 
07:54 17.01.2026
Кемпф рассказал, как его отговаривали выступать в России
Кемпф рассказал, как его отговаривали выступать в России - РИА Новости, 17.01.2026
Кемпф рассказал, как его отговаривали выступать в России
Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф рассказал в интервью РИА Новости, как его отговаривали выступать в РФ в 2014 году, запугивая ГУЛАГом. РИА Новости, 17.01.2026
россия, европа, санкт-петербург, фредерик кемпф, дмитрий шостакович, модест мусоргский, гулаг, культура
Культура, Россия, Европа, Санкт-Петербург, Фредерик Кемпф, Дмитрий Шостакович, Модест Мусоргский, ГУЛаг, Культура
Кемпф рассказал, как его отговаривали выступать в России

РИА Новости: пианиста Кемпфа отговаривали выступать в России в 2014 году

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф рассказал в интервью РИА Новости, как его отговаривали выступать в РФ в 2014 году, запугивая ГУЛАГом.
"Отговаривали, и вполне официально. Особенно в 2014 году. Приходили сообщения, что всех иностранцев в России отправят в ГУЛАГ, границы закроют, авиакомпании предлагали бесплатно оформить возврат билетов", - сказал Кемпф, отвечая на соответствующий вопрос.
Елизавета Леонская в Большом зале Петербургской филармонии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Посольство России прокомментировало отмену концерта Леонской в Нидерландах
20 ноября 2025, 00:01
Он поделился, что тогда никого не послушал и все равно полетел в Санкт-Петербург.
"Мой менеджер Татьяна два часа объясняла мне ситуацию, и я все-таки прилетел в Санкт-Петербург. А дальше все увидел своими глазами", - сказал пианист.
Он добавил, что недавно встретил в России своего коллегу, которого тоже "забанили" в Европе.
"Я вообще рад был недавно повстречать тут в России Юстуса Франца, замечательного пианиста, дирижера и организатора. Его, кстати, в Европе тоже "забанили", - рассказал Кемпф.
Пианист Даниил Крамер - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Крамер рассказал о письмах с угрозами из Киева после начала СВО
21 марта 2025, 14:32
Кемпф является одним из самых востребованных музыкантов в мире, гастрольный график артиста расписан на два-три года вперед. Он играет более 150 концертов в год в Европе, Азии, Америке и Австралии.
Во вторник, 20 января, пианист даст сольный концерт в Москве в Соборной палате. В программе - произведения Дмитрия Шостаковича, Иоганнеса Брамса и Модеста Мусоргского.
Эндрю Дональдс - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Экс-участник Enigma даст концерт в Москве в ноябре
24 октября 2025, 02:44
 
КультураРоссияЕвропаСанкт-ПетербургФредерик КемпфДмитрий ШостаковичМодест МусоргскийГУЛагКультура
 
 
