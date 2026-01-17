Кемпф рассказал, как его отговаривали выступать в России

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф рассказал в интервью РИА Новости, как его отговаривали выступать в РФ в 2014 году, запугивая ГУЛАГом.

"Отговаривали, и вполне официально. Особенно в 2014 году. Приходили сообщения, что всех иностранцев в России отправят в ГУЛАГ , границы закроют, авиакомпании предлагали бесплатно оформить возврат билетов", - сказал Кемпф , отвечая на соответствующий вопрос.

Он поделился, что тогда никого не послушал и все равно полетел в Санкт-Петербург

"Мой менеджер Татьяна два часа объясняла мне ситуацию, и я все-таки прилетел в Санкт-Петербург. А дальше все увидел своими глазами", - сказал пианист.

Он добавил, что недавно встретил в России своего коллегу, которого тоже "забанили" в Европе

"Я вообще рад был недавно повстречать тут в России Юстуса Франца, замечательного пианиста, дирижера и организатора. Его, кстати, в Европе тоже "забанили", - рассказал Кемпф.