Дочь канадского магната подала в США иск против крупнейших банков

«

"Американская наследница подала сенсационный, возможно, прецедентный иск на 12 миллиардов долларов против крупнейших мировых банков, обвинив их в пособничестве ее покойному отцу в хищении ее трастового фонда в размере 350 миллионов долларов", - пишет издание.