Дочь канадского магната подала в США иск против крупнейших банков
21:17 17.01.2026
Дочь канадского магната подала в США иск против крупнейших банков
Дочь канадского магната подала в США иск против крупнейших банков
Наследница канадского миллиардера Джона Дика Таня Дик-Сток подала в США иск на 12 миллиардов долларов против крупных финансовых компаний и банков
2026-01-17T21:17:00+03:00
2026-01-17T21:17:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
barclays
hsbc
канада
сша
канада
Дочь канадского магната подала в США иск против крупнейших банков

Вид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Наследница канадского миллиардера Джона Дика Таня Дик-Сток подала в США иск на 12 миллиардов долларов против крупных финансовых компаний и банков за то, что они помогали ее покойному отцу в расхищении семейного траста и пособничестве преступным схемам, сообщает газета New York Post.
"Американская наследница подала сенсационный, возможно, прецедентный иск на 12 миллиардов долларов против крупнейших мировых банков, обвинив их в пособничестве ее покойному отцу в хищении ее трастового фонда в размере 350 миллионов долларов", - пишет издание.
Отмечается, что Таня Дик-Сток подала иск против финансовых конгломератов Barclays, HSBC и нескольких трастовых компаний за то, что они незаконно передали контроль над ее трастом в размере 350 миллионов долларов ее отцу. Утверждается, что он помогал целой плеяде международных мошенников скрывать свои деньги, в том числе членам семьи помощницы скандального финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, занимавшейся торговлей детьми в целях сексуальной эксплуатации.
По данным издания, трастовая компания Дика-старшего, La Hougue, теперь является ключевым объектом расследования финансового комитета Сената США о том, как Эпштейн финансировал свою международную сеть торговли детьми.
Эпштейн продавал тайны принца Эндрю "Моссаду", пишет Times
4 августа 2025, 12:56
© 2026 МИА «Россия сегодня»
