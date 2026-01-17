Дочь канадского магната подала в США иск против крупнейших банков

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Наследница канадского миллиардера Джона Дика Таня Дик-Сток подала в США иск на 12 миллиардов долларов против крупных финансовых компаний и банков за то, что они помогали ее покойному отцу в расхищении семейного траста и пособничестве преступным схемам, сообщает газета New York Post.
"Американская наследница подала сенсационный, возможно, прецедентный иск на 12 миллиардов долларов против крупнейших мировых банков, обвинив их в пособничестве ее покойному отцу в хищении ее трастового фонда в размере 350 миллионов долларов", - пишет издание.
Отмечается, что Таня Дик-Сток подала иск против финансовых конгломератов Barclays, HSBC и нескольких трастовых компаний за то, что они незаконно передали контроль над ее трастом в размере 350 миллионов долларов ее отцу. Утверждается, что он помогал целой плеяде международных мошенников скрывать свои деньги, в том числе членам семьи помощницы скандального финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, занимавшейся торговлей детьми в целях сексуальной эксплуатации.
По данным издания, трастовая компания Дика-старшего, La Hougue, теперь является ключевым объектом расследования финансового комитета Сената США о том, как Эпштейн финансировал свою международную сеть торговли детьми.
