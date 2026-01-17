У побережья Камчатки произошло землетрясение

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в субботу вечером, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.3950, 161.1986... Магнитуда (Ml): 5,8", - приводит данные о землетрясении Telegram-канал ученых.
По информации службы, землетрясение произошло в 18.46 местного времени (09.46 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 190 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 39,4 километра.
По данным сейсмологов, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый повышенный. В крае введен и действует режим ЧС природного характера.
