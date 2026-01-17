"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана

Церемония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран

Церемония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Американский авианосец приближается к берегам Ирана, чтобы поддержать угасающие антиправительственные протесты. Впрочем, Дональд Трамп еще может отказаться от вмешательства, поскольку опасается длительного вооруженного конфликта. Что происходит в Тегеране — в материале РИА Новости.

И хочется, и колется

Массовые беспорядки были "беспрецедентными", подтверждает дипломатический источник РИА Новости в Иране. Поджигали отделения банков, магазины, дома. Сгорели порядка 50 пожарных машин, две сотни автомобилей скорой помощи, 53 мечети (25 — в Тегеране).

Протесты в Тегеране, Иран

Как сообщает информагентство Tasnim, задержаны не меньше трех тысяч погромщиков из террористических группировок. Глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде утверждает, что им платили: убийство — 3500 долларов, поджог — полторы тысячи. Тегеран готов предъявить доказательства причастности к этому США и Израиля.

Но протесты утихли, и казнить никого не собираются. Как выразился глава МИД Аббас Аракчи, "нет планов вешать вообще".

Дональд Трамп, который еще недавно призывал мятежников захватывать здания органов власти и ждать американскую помощь, признал: иранское правительство не убивает, следовательно, можно обойтись и без авиаударов. Однако это еще ничего не значит.

Президент США Дональд Трамп

Так, газета The New York Times напомнила: в июне, непосредственно перед атакой на ядерные объекты в Иране, Трамп утверждал, что примет решение об этом "в течение двух недель". На телеканале NBC News уверены: проблема лишь в том, что советники президента не могут ему гарантировать быстрое свержение верховного лидера Али Хаменеи.

С другой стороны, информагентство Reuters отметило сомнения Трампа относительно иранской оппозиции. В частности, кронпринц Реза Пехлеви кажется ему "приятным человеком", но как политический эмигрант поведет себя, получив власть, примут ли его в качестве главы государства — непонятно.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Как бы там ни было, по сведениям телеканала Fox News, американские Вооруженные силы стягиваются к Ближнему Востоку, чтобы Трамп смог атаковать в любой момент. Помимо авианосца, в регион направляются дополнительные сухопутные войска и ВВС.

Мировой суд

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на заседании Совбеза, что США с конца декабря нагнетают напряженность и разжигают истерику вокруг Ирана.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя

"Сегодняшнее заседание, созванное нашими американскими коллегами, — не что иное, как очередная попытка оправдать неприкрытую агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенного государства, а если власти Ирана — в подаче Вашингтона — не "одумаются", то решить иранскую проблему своим излюбленным способом: нанесением ударов с целью свержения "неугодного режима", — подчеркнул он.

Вместе с тем, по его словам, иранские протесты вышли за рамки мирных акций и не могут быть "прикрыты ширмой свободы выражения общественного мнения или защиты прав человека".

"Происходящее в Иране является очередным примером использования апробированных методов цветных революций, в которых специально обученные вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства, погромы, уничтожение общественного имущества, жестокие убийства правоохранителей, сотрудников органов госбезопасности и мирных митингующих, в том числе детей. Как мы уже видели не раз на примере целого ряда государств, все эти действия совершаются по указанию или при поддержке внешних сил, заинтересованных в так называемой смене режима", — заявил российский дипломат.

Его китайский коллега Сунь Лэй предупредил о скоплении тумана войны на Ближнем Востоке и осудил попытки приравнять международное право к "закону джунглей".

"Применение силы не решает проблемы, а осложняет их. Любое военное вмешательство лишь подтолкнет регион к пропасти. Призываем США отказаться от идеи применения силы. <…> Ближний Восток остается наиболее нестабильным регионом в глобальной системе безопасности. <…> Призываем международное сообщество остаться на правильной стороне истории — на стороне справедливости и правосудия", — сказал он.

В свою очередь, иранские диссиденты, приглашенные американцами на заседание, обвинили Тегеран в массовых расправах. Утверждали, что власти "заглушали" безоружных протестующих пулями, требовали от международного сообщества перейти к "реальным и конкретным действиям".

Девятый вал

Эксперты по Ближнему Востоку полагают, что Запад пытается манипулировать протестными настроениями в Иране. Чрезвычайный и полномочный посол России в этой стране с 2001 по 2005 год Александр Марьясов, выступая на круглом столе в РИА Новости, пояснил: "Нынешняя волна протестов — уже третья. Первая поднялась в 2009-м, когда многие иранцы решили, что власти фальсифицировали президентские выборы. Вторая волна — это движение "Женщина, жизнь, свобода", когда люди боролись за освобождение женщин от хиджаба. Ну и нынешние протесты — они самые масштабные, охватили практически все провинции. Непосредственным поводом стала мощная девальвация иранского риала. За один доллар сейчас дают 1,4 миллиона. Прежде всего взбунтовался тегеранский базар — центр не только деловой, но и политической жизни страны. К примеру, в 1979 году он оказал большую спонсорскую помощь исламской революции. На обесценивание риала наложились рост инфляции и безработицы, нарастающее социально-экономическое расслоение общества. Многие иранцы не могут нормально жить на те средства, которые они получают".

Протест в Тегеране, Иран

А утихомирить погромщиков удалось в том числе благодаря жестким действиям Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако если власти не приступят к решению социально-экономических проблем, страну опять захлестнут беспорядки, заключил дипломат.

Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин с ним согласен.

"Происходящее можно сравнить с пожаром на торфянике. Пожарные сбивают огонь на поверхности, но под землей стихия продолжает бушевать — и достаточно малейшего ветерка или лучика, чтобы она вновь вырвалась наружу. В 2017 году люди были недовольны подорожанием яиц, в 2019-м — бензина. При этом если первоначально выступали скорее за локальные изменения существующего режима, то теперь мы видим революционные лозунги. То есть с годами протест разрастается и радикализируется под воздействием ухудшающейся экономической ситуации", — отметил политолог.