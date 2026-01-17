Рейтинг@Mail.ru
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 17.01.2026 (обновлено: 08:02 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/iran-2068320274.html
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана - РИА Новости, 17.01.2026
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана
Американский авианосец приближается к берегам Ирана, чтобы поддержать угасающие антиправительственные протесты. Впрочем, Дональд Трамп еще может отказаться от... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T08:00:00+03:00
2026-01-17T08:02:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
владимир сажин
российская академия наук
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067889556_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_ef1fac7433938a159c4b0e5eae1d4054.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-2067408446.html
https://ria.ru/20260116/ukraina-2068055849.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067889556_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_45319bb6cacc086ceccc9f16b75d4a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), владимир сажин, российская академия наук, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Владимир Сажин, Российская академия наук, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана

Марьясов: Иран пережил очередную волну протестов благодаря КСИР

© REUTERS / Majid AsgaripourЦеремония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран
Церемония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Церемония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Американский авианосец приближается к берегам Ирана, чтобы поддержать угасающие антиправительственные протесты. Впрочем, Дональд Трамп еще может отказаться от вмешательства, поскольку опасается длительного вооруженного конфликта. Что происходит в Тегеране — в материале РИА Новости.

И хочется, и колется

Массовые беспорядки были "беспрецедентными", подтверждает дипломатический источник РИА Новости в Иране. Поджигали отделения банков, магазины, дома. Сгорели порядка 50 пожарных машин, две сотни автомобилей скорой помощи, 53 мечети (25 — в Тегеране).
© REUTERS / SOCIAL MEDIAПротесты в Тегеране, Иран
Протесты в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Протесты в Тегеране, Иран
Как сообщает информагентство Tasnim, задержаны не меньше трех тысяч погромщиков из террористических группировок. Глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде утверждает, что им платили: убийство — 3500 долларов, поджог — полторы тысячи. Тегеран готов предъявить доказательства причастности к этому США и Израиля.
Но протесты утихли, и казнить никого не собираются. Как выразился глава МИД Аббас Аракчи, "нет планов вешать вообще".
Дональд Трамп, который еще недавно призывал мятежников захватывать здания органов власти и ждать американскую помощь, признал: иранское правительство не убивает, следовательно, можно обойтись и без авиаударов. Однако это еще ничего не значит.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Так, газета The New York Times напомнила: в июне, непосредственно перед атакой на ядерные объекты в Иране, Трамп утверждал, что примет решение об этом "в течение двух недель". На телеканале NBC News уверены: проблема лишь в том, что советники президента не могут ему гарантировать быстрое свержение верховного лидера Али Хаменеи.
С другой стороны, информагентство Reuters отметило сомнения Трампа относительно иранской оппозиции. В частности, кронпринц Реза Пехлеви кажется ему "приятным человеком", но как политический эмигрант поведет себя, получив власть, примут ли его в качестве главы государства — непонятно.
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Как бы там ни было, по сведениям телеканала Fox News, американские Вооруженные силы стягиваются к Ближнему Востоку, чтобы Трамп смог атаковать в любой момент. Помимо авианосца, в регион направляются дополнительные сухопутные войска и ВВС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Осталось три года. США приняли роковое для ЕС решение
13 января, 08:00

Мировой суд

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на заседании Совбеза, что США с конца декабря нагнетают напряженность и разжигают истерику вокруг Ирана.
© AP Photo / Craig RuttleПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Craig Ruttle
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
"Сегодняшнее заседание, созванное нашими американскими коллегами, — не что иное, как очередная попытка оправдать неприкрытую агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенного государства, а если власти Ирана — в подаче Вашингтона — не "одумаются", то решить иранскую проблему своим излюбленным способом: нанесением ударов с целью свержения "неугодного режима", — подчеркнул он.
Вместе с тем, по его словам, иранские протесты вышли за рамки мирных акций и не могут быть "прикрыты ширмой свободы выражения общественного мнения или защиты прав человека".
"Происходящее в Иране является очередным примером использования апробированных методов цветных революций, в которых специально обученные вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства, погромы, уничтожение общественного имущества, жестокие убийства правоохранителей, сотрудников органов госбезопасности и мирных митингующих, в том числе детей. Как мы уже видели не раз на примере целого ряда государств, все эти действия совершаются по указанию или при поддержке внешних сил, заинтересованных в так называемой смене режима", — заявил российский дипломат.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Его китайский коллега Сунь Лэй предупредил о скоплении тумана войны на Ближнем Востоке и осудил попытки приравнять международное право к "закону джунглей".
"Применение силы не решает проблемы, а осложняет их. Любое военное вмешательство лишь подтолкнет регион к пропасти. Призываем США отказаться от идеи применения силы. <…> Ближний Восток остается наиболее нестабильным регионом в глобальной системе безопасности. <…> Призываем международное сообщество остаться на правильной стороне истории — на стороне справедливости и правосудия", — сказал он.
В свою очередь, иранские диссиденты, приглашенные американцами на заседание, обвинили Тегеран в массовых расправах. Утверждали, что власти "заглушали" безоружных протестующих пулями, требовали от международного сообщества перейти к "реальным и конкретным действиям".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Система разваливается". У Зеленского начали отбирать власть
Вчера, 08:00

Девятый вал

Эксперты по Ближнему Востоку полагают, что Запад пытается манипулировать протестными настроениями в Иране. Чрезвычайный и полномочный посол России в этой стране с 2001 по 2005 год Александр Марьясов, выступая на круглом столе в РИА Новости, пояснил: "Нынешняя волна протестов — уже третья. Первая поднялась в 2009-м, когда многие иранцы решили, что власти фальсифицировали президентские выборы. Вторая волна — это движение "Женщина, жизнь, свобода", когда люди боролись за освобождение женщин от хиджаба. Ну и нынешние протесты — они самые масштабные, охватили практически все провинции. Непосредственным поводом стала мощная девальвация иранского риала. За один доллар сейчас дают 1,4 миллиона. Прежде всего взбунтовался тегеранский базар — центр не только деловой, но и политической жизни страны. К примеру, в 1979 году он оказал большую спонсорскую помощь исламской революции. На обесценивание риала наложились рост инфляции и безработицы, нарастающее социально-экономическое расслоение общества. Многие иранцы не могут нормально жить на те средства, которые они получают".
© AP PhotoПротест в Тегеране, Иран
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo
Протест в Тегеране, Иран
А утихомирить погромщиков удалось в том числе благодаря жестким действиям Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако если власти не приступят к решению социально-экономических проблем, страну опять захлестнут беспорядки, заключил дипломат.
© REUTERS / Social MediaЛюди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Social Media
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков
Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин с ним согласен.
"Происходящее можно сравнить с пожаром на торфянике. Пожарные сбивают огонь на поверхности, но под землей стихия продолжает бушевать — и достаточно малейшего ветерка или лучика, чтобы она вновь вырвалась наружу. В 2017 году люди были недовольны подорожанием яиц, в 2019-м — бензина. При этом если первоначально выступали скорее за локальные изменения существующего режима, то теперь мы видим революционные лозунги. То есть с годами протест разрастается и радикализируется под воздействием ухудшающейся экономической ситуации", — отметил политолог.
Тем не менее, даже если США нанесут удары, это не приведет к краху правящего режима или тем более распаду страны, уверены специалисты. Но глубокие социально-политические и экономические реформы в любом случае необходимы.
 
В миреИранСШАТегеран (город)Владимир СажинРоссийская академия наукСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала