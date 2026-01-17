Фотографии, от которых захватывает дух. Необычные кадры природы России

"Грустная нерпа", Игорь Жабский. Октябрьский район Приморского края.
"Эта льдинка — очередная моя находка на реке Раздольной. Порой удивляешься, как природа точно копирует животных, обитающих как на суше, так и в воде", — говорит победитель в номинации "Арт-фото".
Станислав Напалкин сделал необычный снимок "По стопам Моне" в заповеднике "Валдайский" в Новгородской области.
"Водные растения на фоне разгорающихся красок утренней зари напомнили мне картины французского художника. Каждый год стараюсь использовать этот сюжет в творчестве", — отметил автор.
"Жираф тундры", Елена Щипкова. Заповедник "Усть-Ленский", Якутия.
"Вид с вертолета на сетку мелких озер в Заполярье. С земли эти водоемы выглядят совсем иначе", — поясняет фотохудожник.
"В оковах льда", Кирилл Сергеев. Куркутский залив, Байкал, Иркутская область.
"Корабль у пристани на берегу озера, окруженный первым осенним льдом, который обычно появляется в конце октября — ноябре в мелководных заливах, где вода остывает быстрее", — говорит автор.
"Когда штормит, в подводном лесу неспокойно. Волны и течение заставляют водоросли стелиться вдоль скал, стараясь удержаться", — рассказывает Андрей Нарчук. Снимок, привезенный из акватории сахалинского острова Монерон, он назвал "Волнение".
"Зимний калейдоскоп", Евгения Лапцова. Вологодская область.
"В кадре — морозные переливающиеся узоры на оконном стекле. Кажется, будто видишь окружающий мир через калейдоскоп, как в детстве", — поясняет фотограф.
"Устье Парата", Юрий Притиск.
"Парат — небольшая река в Килемарском районе Марий Эл. Как нить Ариадны, она выводит путников к Волге", — комментирует свою фотоработу автор.
"Изумрудная пещера", Светлана Григорьева. Камчатка, окрестности вулкана Мутновская Сопка.
"Таких пещер мало, и вход в них зачастую очень низкий. Пробираешься на корточках, встать во весь рост невозможно, но увиденная красота, созданная природой, заставляет забыть о трудностях", — вспоминает фотограф.
"Карусель лиственницы", Михаил Левинский. Озеро Танцующих хариусов, Магаданская область.
"Там есть живописный островок с несколькими хвойными деревьями. Каждый год территория архипелага неумолимо сокращается. Местные обитатели цепляются за любую возможность остаться", — говорит финалист номинации "Арт-фото".
"Нежность", Светлана Андреева. Сайлюгемский нацпарк, Республика Алтай.
"В июне в Горном Алтае цветут растения, которые дарят нам особую радость и красоту. Звездчатка — одна из таких. Съемка велась с помощью макроконвертера Raynox", — поясняет мастер.
"Палитра осени", Андрей Белавин. Республика Коми, заповедник "Югыд ва".
"Это склон горы Манарага на Приполярном Урале. Снято в сентябре, когда эти места окрашиваются во все оттенки желтого и оранжевого", — отмечает автор.
"Караван", Дмитрий Голубев. Орловская область.
"Стадо зубров идет по заснеженному полю, вытянувшись в длинную цепочку. Снято с большой высоты, без воздействия на животных", — рассказывает он.
"Времена года: зима наступает на осень", Илья Темин. Прионежский район, Карелия.
"Если две стороны ложбины направлены строго на юг и на север, одна будет ловить солнечный свет и нагреваться, а вторая — быстрее погружаться в ледяную тень. Можно увидеть, как зима отвоевывает пространство у осени", — говорит фотограф.
"На этой фотографии запечатлены уникальные линии на берегу соляного озера Баскунчак. Они напоминают вены, создавая удивительный узор. И выглядят как древние артерии, проникающие глубоко в земную кору", — объясняет Дмитрий Купрацевич, автор снимка "Природная геометрия Баскунчака", сделанного в Астраханской области.
"Чохские террасы", Артем Зубарев. Аул Чох, Гунибский район Дагестана.
"Необычный взгляд на эти достопримечательности. Осенью террасы приобретают золотистый окрас", — отмечает фотохудожник.
