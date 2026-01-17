Рейтинг@Mail.ru
Фотографии, от которых захватывает дух. Необычные кадры природы России
08:00 17.01.2026
Фотографии, от которых захватывает дух. Необычные кадры природы России
Фотографии, от которых захватывает дух. Необычные кадры природы России
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. В РГО показали работы финалистов в номинации "Арт-фото" XI международного конкурса "Самая красивая страна". Морозные узоры на стекле, панорамы рек, озер, макросъемка растений и льдинок — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Игорь Жабский/предоставлено РГО

"Грустная нерпа", Игорь Жабский. Октябрьский район Приморского края.

"Эта льдинка — очередная моя находка на реке Раздольной. Порой удивляешься, как природа точно копирует животных, обитающих как на суше, так и в воде", — говорит победитель в номинации "Арт-фото".

Грустная нерпа

"Грустная нерпа", Игорь Жабский. Октябрьский район Приморского края.

"Эта льдинка — очередная моя находка на реке Раздольной. Порой удивляешься, как природа точно копирует животных, обитающих как на суше, так и в воде", — говорит победитель в номинации "Арт-фото".

© Фото : Игорь Жабский/предоставлено РГО
1 из 15
© Фото : Станислав Напалкин/предоставлено РГО

Станислав Напалкин сделал необычный снимок "По стопам Моне" в заповеднике "Валдайский" в Новгородской области.

"Водные растения на фоне разгорающихся красок утренней зари напомнили мне картины французского художника. Каждый год стараюсь использовать этот сюжет в творчестве", — отметил автор.

По стопам Моне

Станислав Напалкин сделал необычный снимок "По стопам Моне" в заповеднике "Валдайский" в Новгородской области.

"Водные растения на фоне разгорающихся красок утренней зари напомнили мне картины французского художника. Каждый год стараюсь использовать этот сюжет в творчестве", — отметил автор.

© Фото : Станислав Напалкин/предоставлено РГО
2 из 15
© Фото : Елена Щипкова/предоставлено РГО

"Жираф тундры", Елена Щипкова. Заповедник "Усть-Ленский", Якутия.

"Вид с вертолета на сетку мелких озер в Заполярье. С земли эти водоемы выглядят совсем иначе", — поясняет фотохудожник.

Жираф тундры

"Жираф тундры", Елена Щипкова. Заповедник "Усть-Ленский", Якутия.

"Вид с вертолета на сетку мелких озер в Заполярье. С земли эти водоемы выглядят совсем иначе", — поясняет фотохудожник.

© Фото : Елена Щипкова/предоставлено РГО
3 из 15
© Фото : Кирилл Сергеев/предоставлено РГО

"В оковах льда", Кирилл Сергеев. Куркутский залив, Байкал, Иркутская область.

"Корабль у пристани на берегу озера, окруженный первым осенним льдом, который обычно появляется в конце октября — ноябре в мелководных заливах, где вода остывает быстрее", — говорит автор.

В оковах льда

"В оковах льда", Кирилл Сергеев. Куркутский залив, Байкал, Иркутская область.

"Корабль у пристани на берегу озера, окруженный первым осенним льдом, который обычно появляется в конце октября — ноябре в мелководных заливах, где вода остывает быстрее", — говорит автор.

© Фото : Кирилл Сергеев/предоставлено РГО
4 из 15
© Фото : Андрей Нарчук/предоставлено РГО

"Когда штормит, в подводном лесу неспокойно. Волны и течение заставляют водоросли стелиться вдоль скал, стараясь удержаться", — рассказывает Андрей Нарчук. Снимок, привезенный из акватории сахалинского острова Монерон, он назвал "Волнение".

Волнение

"Когда штормит, в подводном лесу неспокойно. Волны и течение заставляют водоросли стелиться вдоль скал, стараясь удержаться", — рассказывает Андрей Нарчук. Снимок, привезенный из акватории сахалинского острова Монерон, он назвал "Волнение".

© Фото : Андрей Нарчук/предоставлено РГО
5 из 15
© Фото : Евгения Лапцова/предоставлено РГО

"Зимний калейдоскоп", Евгения Лапцова. Вологодская область.

"В кадре — морозные переливающиеся узоры на оконном стекле. Кажется, будто видишь окружающий мир через калейдоскоп, как в детстве", — поясняет фотограф.

Зимний калейдоскоп

"Зимний калейдоскоп", Евгения Лапцова. Вологодская область.

"В кадре — морозные переливающиеся узоры на оконном стекле. Кажется, будто видишь окружающий мир через калейдоскоп, как в детстве", — поясняет фотограф.

© Фото : Евгения Лапцова/предоставлено РГО
6 из 15
© Фото : Юрий Притиск/предоставлено РГО

"Устье Парата", Юрий Притиск.

"Парат — небольшая река в Килемарском районе Марий Эл. Как нить Ариадны, она выводит путников к Волге", — комментирует свою фотоработу автор.

Устье Парата

"Устье Парата", Юрий Притиск.

"Парат — небольшая река в Килемарском районе Марий Эл. Как нить Ариадны, она выводит путников к Волге", — комментирует свою фотоработу автор.

© Фото : Юрий Притиск/предоставлено РГО
7 из 15
© Фото : Светлана Григорьева/предоставлено РГО

"Изумрудная пещера", Светлана Григорьева. Камчатка, окрестности вулкана Мутновская Сопка.

"Таких пещер мало, и вход в них зачастую очень низкий. Пробираешься на корточках, встать во весь рост невозможно, но увиденная красота, созданная природой, заставляет забыть о трудностях", — вспоминает фотограф.

Изумрудная пещера

"Изумрудная пещера", Светлана Григорьева. Камчатка, окрестности вулкана Мутновская Сопка.

"Таких пещер мало, и вход в них зачастую очень низкий. Пробираешься на корточках, встать во весь рост невозможно, но увиденная красота, созданная природой, заставляет забыть о трудностях", — вспоминает фотограф.

© Фото : Светлана Григорьева/предоставлено РГО
8 из 15
© Фото : Михаил Левинский/предоставлено РГО

"Карусель лиственницы", Михаил Левинский. Озеро Танцующих хариусов, Магаданская область.

"Там есть живописный островок с несколькими хвойными деревьями. Каждый год территория архипелага неумолимо сокращается. Местные обитатели цепляются за любую возможность остаться", — говорит финалист номинации "Арт-фото".

Карусель лиственницы

"Карусель лиственницы", Михаил Левинский. Озеро Танцующих хариусов, Магаданская область.

"Там есть живописный островок с несколькими хвойными деревьями. Каждый год территория архипелага неумолимо сокращается. Местные обитатели цепляются за любую возможность остаться", — говорит финалист номинации "Арт-фото".

© Фото : Михаил Левинский/предоставлено РГО
9 из 15
© Фото : Светлана Андреева/предоставлено РГО

"Нежность", Светлана Андреева. Сайлюгемский нацпарк, Республика Алтай.

"В июне в Горном Алтае цветут растения, которые дарят нам особую радость и красоту. Звездчатка — одна из таких. Съемка велась с помощью макроконвертера Raynox", — поясняет мастер.

Нежность

"Нежность", Светлана Андреева. Сайлюгемский нацпарк, Республика Алтай.

"В июне в Горном Алтае цветут растения, которые дарят нам особую радость и красоту. Звездчатка — одна из таких. Съемка велась с помощью макроконвертера Raynox", — поясняет мастер.

© Фото : Светлана Андреева/предоставлено РГО
10 из 15
© Фото : Андрей Белавин/предоставлено РГО

"Палитра осени", Андрей Белавин. Республика Коми, заповедник "Югыд ва".

"Это склон горы Манарага на Приполярном Урале. Снято в сентябре, когда эти места окрашиваются во все оттенки желтого и оранжевого", — отмечает автор.

Палитра осени

"Палитра осени", Андрей Белавин. Республика Коми, заповедник "Югыд ва".

"Это склон горы Манарага на Приполярном Урале. Снято в сентябре, когда эти места окрашиваются во все оттенки желтого и оранжевого", — отмечает автор.

© Фото : Андрей Белавин/предоставлено РГО
11 из 15
© Фото : Дмитрий Голубев/предоставлено РГО

"Караван", Дмитрий Голубев. Орловская область.

"Стадо зубров идет по заснеженному полю, вытянувшись в длинную цепочку. Снято с большой высоты, без воздействия на животных", — рассказывает он.

Караван

"Караван", Дмитрий Голубев. Орловская область.

"Стадо зубров идет по заснеженному полю, вытянувшись в длинную цепочку. Снято с большой высоты, без воздействия на животных", — рассказывает он.

© Фото : Дмитрий Голубев/предоставлено РГО
12 из 15
© Фото : Илья Тимин/предоставлено РГО

"Времена года: зима наступает на осень", Илья Темин. Прионежский район, Карелия.

"Если две стороны ложбины направлены строго на юг и на север, одна будет ловить солнечный свет и нагреваться, а вторая — быстрее погружаться в ледяную тень. Можно увидеть, как зима отвоевывает пространство у осени", — говорит фотограф.

Времена года: зима наступает на осень

"Времена года: зима наступает на осень", Илья Темин. Прионежский район, Карелия.

"Если две стороны ложбины направлены строго на юг и на север, одна будет ловить солнечный свет и нагреваться, а вторая — быстрее погружаться в ледяную тень. Можно увидеть, как зима отвоевывает пространство у осени", — говорит фотограф.

© Фото : Илья Тимин/предоставлено РГО
13 из 15
© Фото : Дмитрий Купрацевич/предоставлено РГО

"На этой фотографии запечатлены уникальные линии на берегу соляного озера Баскунчак. Они напоминают вены, создавая удивительный узор. И выглядят как древние артерии, проникающие глубоко в земную кору", — объясняет Дмитрий Купрацевич, автор снимка "Природная геометрия Баскунчака", сделанного в Астраханской области.

Природная геометрия Баскунчака

"На этой фотографии запечатлены уникальные линии на берегу соляного озера Баскунчак. Они напоминают вены, создавая удивительный узор. И выглядят как древние артерии, проникающие глубоко в земную кору", — объясняет Дмитрий Купрацевич, автор снимка "Природная геометрия Баскунчака", сделанного в Астраханской области.

© Фото : Дмитрий Купрацевич/предоставлено РГО
14 из 15
© Фото : Артем Зубарев/предоставлено РГО

"Чохские террасы", Артем Зубарев. Аул Чох, Гунибский район Дагестана.

"Необычный взгляд на эти достопримечательности. Осенью террасы приобретают золотистый окрас", — отмечает фотохудожник.

Чохские террасы

"Чохские террасы", Артем Зубарев. Аул Чох, Гунибский район Дагестана.

"Необычный взгляд на эти достопримечательности. Осенью террасы приобретают золотистый окрас", — отмечает фотохудожник.

© Фото : Артем Зубарев/предоставлено РГО
15 из 15
 
