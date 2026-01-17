Фотографии, от которых захватывает дух. Необычные кадры природы России

© Фото : Илья Тимин/предоставлено РГО

"Времена года: зима наступает на осень", Илья Темин. Прионежский район, Карелия.

"Если две стороны ложбины направлены строго на юг и на север, одна будет ловить солнечный свет и нагреваться, а вторая — быстрее погружаться в ледяную тень. Можно увидеть, как зима отвоевывает пространство у осени", — говорит фотограф.