Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК прокомментировала пошлины Трампа против стран Северной Европы - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 17.01.2026 (обновлено: 22:47 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/es-2068553517.html
Глава ЕК прокомментировала пошлины Трампа против стран Северной Европы
Глава ЕК прокомментировала пошлины Трампа против стран Северной Европы - РИА Новости, 17.01.2026
Глава ЕК прокомментировала пошлины Трампа против стран Северной Европы
Введение США пошлин в отношении стран ЕС из-за Гренландии подорвало бы трансатлантические отношения и создало бы риск их дальнейшего ухудшения, заявила в... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T22:45:00+03:00
2026-01-17T22:47:00+03:00
сша
гренландия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
дания
урсула фон дер ляйен
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062875747_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_3686358cee016401c934d7d2bca4ba3e.jpg
https://ria.ru/20260117/es-2068553224.html
https://ria.ru/20260117/ssha-2068549364.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062875747_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2bdc8e911e21b2b855d0d72afc866928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, гренландия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, дания, урсула фон дер ляйен, введение трампом пошлин на импорт
США, Гренландия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Дания, Урсула фон дер Ляйен, Введение Трампом пошлин на импорт
Глава ЕК прокомментировала пошлины Трампа против стран Северной Европы

Фон дер Ляйен: введение пошлин Трампом подрывает трансатлантические отношения

© AP Photo / Omar HavanaУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Введение США пошлин в отношении стран ЕС из-за Гренландии подорвало бы трансатлантические отношения и создало бы риск их дальнейшего ухудшения, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Кошта рассказал, как ЕС ответит на пошлины Трампа из-за Гренландии
Вчера, 22:43
"Введение пошлин подорвало бы трансатлантические отношения и создало бы риск опасной нисходящей спирали. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета", - сказано в публикации.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Макрон раскритиковал США за угрозы пошлинами из-за Гренландии
Вчера, 21:51
 
СШАГренландияЕврокомиссияЕвросоюзВ миреДанияУрсула фон дер ЛяйенВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала