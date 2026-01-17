https://ria.ru/20260117/es-2068553517.html
Глава ЕК прокомментировала пошлины Трампа против стран Северной Европы
Глава ЕК прокомментировала пошлины Трампа против стран Северной Европы - РИА Новости, 17.01.2026
Глава ЕК прокомментировала пошлины Трампа против стран Северной Европы
Введение США пошлин в отношении стран ЕС из-за Гренландии подорвало бы трансатлантические отношения и создало бы риск их дальнейшего ухудшения, заявила в... РИА Новости, 17.01.2026
Глава ЕК прокомментировала пошлины Трампа против стран Северной Европы
Фон дер Ляйен: введение пошлин Трампом подрывает трансатлантические отношения