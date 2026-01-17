Евросоюз и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 янв — РИА Новости. Евросоюз и Меркосур Евросоюз и Меркосур заключили спорное торговое соглашение, которое обсуждали более 25 лет.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Он объединяет около 300 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента.

По ее утверждению, стороны создадут зону свободной торговли с населением в 718 миллионов человек и валовым внутренним продуктом в размере 22,4 триллиона долларов.

Несмотря на очевидные преимущества для обеих сторон, например, в виде отмены пошлин и тарифных преференций, договор вызывает недовольство у многих производителей.

Фермеры опасаются, что европейские государства окажутся завалены дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами, что, по их мнению, приведет к дальнейшему снижению продаж "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки

Южноамериканские производители, напротив, переживают, что превратятся в поставщиков сырья и не смогут конкурировать с европейской обработанной продукцией и технологиями. Опрошенные РИА Новости профсоюзы и профильные объединения предупреждают о риске закрытия фабрик и увольнения людей.

Протесты фермеров

Акции с перекрытием автомагистралей сельскохозяйственной техникой проходили в Евросоюзе весь 2024 год. В преддверии решения по готовившемуся соглашению аграрии возобновили выступления и пока не намерены отказываться от манифестаций. Так, 20 января у Европарламента планируют собраться около тысячи фермеров и потребовать от властей конкретных мер по повышению конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора.