Евросоюз и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле
19:55 17.01.2026 (обновлено: 21:02 17.01.2026)
Евросоюз и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле
Евросоюз и Меркосур заключили спорное торговое соглашение, которое обсуждали более 25 лет. РИА Новости, 17.01.2026
парагвай, европа, южная америка, евросоюз, европарламент, в мире, урсула фон дер ляйен, марош шефчович, антониу кошта, европейский совет, еврокомиссия, экономика, меркосур
Евросоюз и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле

ЕС и Меркосур подписали вызвавшее протесты соглашение о свободной торговле

Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 янв — РИА Новости. Евросоюз и Меркосур заключили спорное торговое соглашение, которое обсуждали более 25 лет.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Он объединяет около 300 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента.

Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Во Франции сняли почти 70 флагов ЕС в знак протеста против сделки Меркосур
13 января, 12:54
Документ утвердили на прошлой неделе. О намерении проголосовать против заявляли Франция, Польша, Венгрия и Ирландия. На церемонии в Парагвае свои подписи поставили еврокомиссар по торговле Марош Шефчович и глава МИД Аргентины Пабло Квирно. В мероприятии участвовали лидеры стран Южной Америки, председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее утверждению, стороны создадут зону свободной торговли с населением в 718 миллионов человек и валовым внутренним продуктом в размере 22,4 триллиона долларов.
Несмотря на очевидные преимущества для обеих сторон, например, в виде отмены пошлин и тарифных преференций, договор вызывает недовольство у многих производителей.
Французский политик отреагировал на слова фон дер Ляйен о сделке с Меркосур
16 января, 14:33
Французский политик отреагировал на слова фон дер Ляйен о сделке с Меркосур
16 января, 14:33
Фермеры опасаются, что европейские государства окажутся завалены дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами, что, по их мнению, приведет к дальнейшему снижению продаж "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Южноамериканские производители, напротив, переживают, что превратятся в поставщиков сырья и не смогут конкурировать с европейской обработанной продукцией и технологиями. Опрошенные РИА Новости профсоюзы и профильные объединения предупреждают о риске закрытия фабрик и увольнения людей.
В ЕП хотят вынести вотум недоверия фон дер Ляйен, пишут СМИ
14 января, 09:38
В ЕП хотят вынести вотум недоверия фон дер Ляйен, пишут СМИ
14 января, 09:38

Протесты фермеров

Акции с перекрытием автомагистралей сельскохозяйственной техникой проходили в Евросоюзе весь 2024 год. В преддверии решения по готовившемуся соглашению аграрии возобновили выступления и пока не намерены отказываться от манифестаций. Так, 20 января у Европарламента планируют собраться около тысячи фермеров и потребовать от властей конкретных мер по повышению конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора.
Фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что потратит на поддержку аграриев будущий семилетний бюджет, предусмотренный на сельское хозяйство, однако это не привело к смягчению их позиции. Помимо этого, она, таким образом, оставит своего преемника без средств по этой статье на остаток срока в период с 2029-го по 2034 год.
В Берлине фермеры пригнали десятки тракторов из-за соглашения ЕС и Меркосур
Вчера, 15:38
В Берлине фермеры пригнали десятки тракторов из-за соглашения ЕС и Меркосур
Вчера, 15:38
 
Парагвай Европа Южная Америка Евросоюз Европарламент В мире Урсула фон дер Ляйен Марош Шефчович Антониу Кошта Европейский совет Еврокомиссия Экономика Меркосур
 
 
