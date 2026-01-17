В РАН рассказали о стратегии США в Латинской Америке

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит традиционную стратегическую политику США в Западном полушарии по вытеснению из Латинской Америки других нерегиональных игроков, например, Китая и России, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) Дмитрий Розенталь.
Трамп на фоне своей операции против Венесуэлы призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав, а также не подвергать сомнению лидерство США в Западном полушарии. Трамп также оправдывал получение Штатами контроля над Венесуэлой тем, что, по его мнению, в противном случае Россия или Китай якобы получили бы возможность подойти слишком близко к американским границам.
"Несомненно, это часть американской стратегической культуры по выдавливанию из Западного полушария других нерегиональных акторов, и прежде всего, конечно, Китая и России. Другое дело, насколько у него это получится. Потому что, да, американцы будут оказывать давление на страны региона для того, чтобы вытеснить и Россию, и Китай, но сами страны Латинской Америки заинтересованы в диверсификации своих связей", - подчеркнул Розенталь.
По его словам, страны латиноамериканского региона настроены на развитие связей с другими региональными игроками и хотят сохранить конструктивные отношения с Россией и Китаем.
"Я думаю, что это совершенно нормальный и прагматичный подход. Другое дело, насколько у разных стран это получается, это уже вопрос их политики и способности маневрировать между США, Россией, Евросоюзом, Китаем и другими крупными акторами (в Латинской Америке – ред.)", - отметил директор ИЛА РАН.
