В РАН рассказали о стратегии США в Латинской Америке

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит традиционную стратегическую политику США в Западном полушарии по вытеснению из Латинской Америки других нерегиональных игроков, например, Китая и России, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) Дмитрий Розенталь.

По его словам, страны латиноамериканского региона настроены на развитие связей с другими региональными игроками и хотят сохранить конструктивные отношения с Россией и Китаем.