ЕС и Меркосур заключат соглашение о свободной торговле
00:16 17.01.2026
ЕС и Меркосур заключат соглашение о свободной торговле
ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключат соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе.
экономика
парагвай
южная америка
европа
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
2026
экономика, парагвай, южная америка, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
Экономика, Парагвай, Южная Америка, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 янв - РИА Новости. ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключат соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе.
Договор, который обсуждался более 25 лет, будет подписан в Парагвае. На церемонии будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заключит соглашение, не дожидаясь обязательного процедурного утверждения Европарламентом.
Два крупных блока создадут зону свободной торговли с населением в 718 миллионов человек и валовым внутренним продуктом в размере 22,4 триллиона долларов.
Несмотря на очевидные преимущества для обеих сторон, например, в виде отмены пошлин и тарифных преференций, соглашение вызывает недовольство и страх у многих производителей. Европейские фермеры провели серию крупных акций протеста и пока не намерены отказываться от манифестаций. Так, 20 января у Европарламента планируют собраться около тысячи фермеров и потребовать от властей конкретных мер по повышению конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора.
Фермеры опасаются, что страны ЕС будут завалены дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами, что приведет к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Производители Южной Америки, напротив, опасаются того, что превратятся в поставщиков сырья и не смогут конкурировать с европейской обработанной продукцией и технологиями. Опрошенные РИА Новости профсоюзы и профильные объединения предупреждают о риске закрытия фабрик и увольнения людей.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.
