Экс-футболисты сборной Украины подрались после матча Медиалиги

Милевскому 41 год, он известен по игре за киевское "Динамо", на счету бывшего нападающего 50 матчей и восемь голов за сборную Украины. В сезоне-2016/17 он представлял "Тосно" из Ленинградской области. 35-летний Рыбалка также большую часть карьеры провел в составе киевлян, за сборную он провел девять матчей.