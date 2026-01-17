Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболисты сборной Украины подрались после матча Медиалиги - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Футбол
 
22:04 17.01.2026 (обновлено: 07:01 18.01.2026)
Экс-футболисты сборной Украины подрались после матча Медиалиги
Экс-футболисты сборной Украины подрались после матча Медиалиги
Бывшие футболисты сборной Украины Артем Милевский и Сергей Рыбалка подрались после матча зимней украинской Медиалиги. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
украина
спорт, украина, артём милевский, сергей рыбалка, динамо москва, тосно, рух, вокруг спорта
Экс-футболисты сборной Украины подрались после матча Медиалиги

Экс-футболисты сборной Украины Милевский и Рыбалка подрались на матче Медиалиги

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывшие футболисты сборной Украины Артем Милевский и Сергей Рыбалка подрались после матча зимней украинской Медиалиги.
Инцидент произошел после встречи первого тура между "Игнисом", который возглавляет Милевский, и "Рухом", тренером которого является Рыбалка. Встреча завершилась победой "Игниса" со счетом 3:2.
После игры Милевский подошел поговорить к тренеру соперников и первым начал драку. Их разняли сотрудники команд.
Милевскому 41 год, он известен по игре за киевское "Динамо", на счету бывшего нападающего 50 матчей и восемь голов за сборную Украины. В сезоне-2016/17 он представлял "Тосно" из Ленинградской области. 35-летний Рыбалка также большую часть карьеры провел в составе киевлян, за сборную он провел девять матчей.
Дмитрий Смит - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Смит назвал санкции от Зеленского знаком качества работы ФКСР
Футбол
 
