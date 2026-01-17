https://ria.ru/20260117/draka-2068550312.html
Экс-футболисты сборной Украины подрались после матча Медиалиги
Экс-футболисты сборной Украины подрались после матча Медиалиги - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Экс-футболисты сборной Украины подрались после матча Медиалиги
Бывшие футболисты сборной Украины Артем Милевский и Сергей Рыбалка подрались после матча зимней украинской Медиалиги. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-17T22:04:00+03:00
2026-01-17T22:04:00+03:00
2026-01-18T07:01:00+03:00
футбол
спорт
украина
артём милевский
сергей рыбалка
динамо москва
тосно
рух
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70089/61/700896186_0:207:1710:1169_1920x0_80_0_0_a63df493a8d2ee575d85301191e4cfd3.jpg
https://ria.ru/20260117/sanktsii-2068541583.html
украина
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70089/61/700896186_0:0:1710:1284_1920x0_80_0_0_0f4cc5c86078b01a165cd6364c52d224.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, украина, артём милевский, сергей рыбалка, динамо москва, тосно, рух, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Украина, Артём Милевский, Сергей Рыбалка, Динамо Москва, Тосно, Рух, Вокруг спорта
Экс-футболисты сборной Украины подрались после матча Медиалиги
Экс-футболисты сборной Украины Милевский и Рыбалка подрались на матче Медиалиги
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывшие футболисты сборной Украины Артем Милевский и Сергей Рыбалка подрались после матча зимней украинской Медиалиги.
Инцидент произошел после встречи первого тура между "Игнисом", который возглавляет Милевский, и "Рухом", тренером которого является Рыбалка. Встреча завершилась победой "Игниса" со счетом 3:2.
После игры Милевский подошел поговорить к тренеру соперников и первым начал драку. Их разняли сотрудники команд.
Милевскому 41 год, он известен по игре за киевское "Динамо", на счету бывшего нападающего 50 матчей и восемь голов за сборную Украины. В сезоне-2016/17 он представлял "Тосно" из Ленинградской области. 35-летний Рыбалка также большую часть карьеры провел в составе киевлян, за сборную он провел девять матчей.