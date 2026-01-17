В Берлине фермеры пригнали десятки тракторов из-за соглашения ЕС и Меркосур

Участники акции протеста против отмены субсидий для сельского хозяйства у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия. 17 января 2026

© REUTERS / Liesa Johannssen Участники акции протеста против отмены субсидий для сельского хозяйства у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия. 17 января 2026

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В германской столице фермеры пригнали несколько десятков тракторов к Бранденбургским воротам в знак протеста против отмены субсидий для сельского хозяйства и заключения соглашения ЕС со странами Меркосур, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В субботу на прилегающей к Бранденбургским воротам улице 17-го июня германские фермеры выстроили несколько десятков автомобилей, прицепов и тракторов. В поддержку протестующих фермеров собралось не менее тысячи неравнодушных жителей и гостей немецкой столицы.

"Мы живём в системе, в которой выигрывает агропромышленный комплекс, а крестьянское и экологическое сельское хозяйство проигрывают", - говорится на сайте организаторов протеста Wir haben es satt ("мы сыты по горло").

Отмечается, что правительство Германии , которое на словах выступает за экологически безвредное и гуманное к животным сельское хозяйство, "прогибается" под интересы аграрных концернов.

Так, фермеры сетуют на отмену господдержки для перестройки животноводческих помещений и компенсаций расходов на улучшенные условия содержания животных.

"И в то же время оно (правительство - ред.) продвигает двусторонние торговые соглашения, такие как ЕС –Меркосур, которое означает вырубку лесов, эксплуатацию и разрушение окружающей среды в странах Глобального Юга", - говорится на сайте.

Фермеры, среди прочего, требуют, чтобы аграрные субсидии предоставлялись только крестьянским и экологичным хозяйствам, а не " животноводческим фабрикам" и аграрным концернам, а на первом месте у правительства стояла защита климата, окружающей среды и животных, а не "интересы лоббистов".

После демонстрации фермеры на тракторах направились в сторону Потсдамской площади, за ними последовала толпа в протестном шествии.

ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключат соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе