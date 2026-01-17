Рейтинг@Mail.ru
В Берлине фермеры пригнали десятки тракторов из-за соглашения ЕС и Меркосур - РИА Новости, 17.01.2026
15:38 17.01.2026
В Берлине фермеры пригнали десятки тракторов из-за соглашения ЕС и Меркосур
В Берлине фермеры пригнали десятки тракторов из-за соглашения ЕС и Меркосур

© REUTERS / Liesa JohannssenУчастники акции протеста против отмены субсидий для сельского хозяйства у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия. 17 января 2026
Участники акции протеста против отмены субсидий для сельского хозяйства у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия. 17 января 2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Участники акции протеста против отмены субсидий для сельского хозяйства у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия. 17 января 2026
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В германской столице фермеры пригнали несколько десятков тракторов к Бранденбургским воротам в знак протеста против отмены субсидий для сельского хозяйства и заключения соглашения ЕС со странами Меркосур, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В субботу на прилегающей к Бранденбургским воротам улице 17-го июня германские фермеры выстроили несколько десятков автомобилей, прицепов и тракторов. В поддержку протестующих фермеров собралось не менее тысячи неравнодушных жителей и гостей немецкой столицы.
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
9 января, 12:05
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
9 января, 12:05
"Мы живём в системе, в которой выигрывает агропромышленный комплекс, а крестьянское и экологическое сельское хозяйство проигрывают", - говорится на сайте организаторов протеста Wir haben es satt ("мы сыты по горло").
Отмечается, что правительство Германии, которое на словах выступает за экологически безвредное и гуманное к животным сельское хозяйство, "прогибается" под интересы аграрных концернов.
Так, фермеры сетуют на отмену господдержки для перестройки животноводческих помещений и компенсаций расходов на улучшенные условия содержания животных.
"Они нас разорят". В ЕС началась паника
24 декабря 2025, 08:00
"Они нас разорят". В ЕС началась паника
24 декабря 2025, 08:00
"И в то же время оно (правительство - ред.) продвигает двусторонние торговые соглашения, такие как ЕС–Меркосур, которое означает вырубку лесов, эксплуатацию и разрушение окружающей среды в странах Глобального Юга", - говорится на сайте.
Фермеры, среди прочего, требуют, чтобы аграрные субсидии предоставлялись только крестьянским и экологичным хозяйствам, а не " животноводческим фабрикам" и аграрным концернам, а на первом месте у правительства стояла защита климата, окружающей среды и животных, а не "интересы лоббистов".
После демонстрации фермеры на тракторах направились в сторону Потсдамской площади, за ними последовала толпа в протестном шествии.
В Польше проходит акция протеста фермеров против соглашения ЕС с Меркосур
9 января, 14:26
В Польше проходит акция протеста фермеров против соглашения ЕС с Меркосур
9 января, 14:26
ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключат соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе.
Договор, который обсуждался более 25 лет, будет подписан в Парагвае. На церемонии будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заключит соглашение, не дожидаясь обязательного процедурного утверждения Европарламентом.
Европейские фермеры опасаются, что страны ЕС будут завалены дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами, что приведет к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.
Европу охватила паника. Урсула готова подписать "безумный план"
15 января, 08:00
Европу охватила паника. Урсула готова подписать "безумный план"
15 января, 08:00
 
В миреПарагвайГерманияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентБерлин (город)
 
 
