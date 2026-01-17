https://ria.ru/20260117/astronom-2068475624.html
Астроном рассказал о сгоревшем над Камчаткой объекте
Астроном рассказал о сгоревшем над Камчаткой объекте
Астроном рассказал о сгоревшем над Камчаткой объекте
Объект, сгоревший в небе над Камчаткой, мог быть искусственного происхождения, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института...
камчатка
охотское море
Астроном рассказал о сгоревшем над Камчаткой объекте
Железнов: сгоревший над Камчаткой объект мог быть космическим мусором
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объект, сгоревший в небе над Камчаткой, мог быть искусственного происхождения, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи объекта, влетевшего в атмосферу в небе над Камчаткой
со стороны Охотского моря
.
"Скорее всего, это космический мусор", - сказал Железнов.
Он уточнил, что на это указывают короткий инверсионный след объекта. Скорость болида в 2-3 раза больше, чем у сгорающего спутника, объяснил астроном.