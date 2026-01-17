Рейтинг@Mail.ru
Астроном рассказал о сгоревшем над Камчаткой объекте
Наука
 
11:05 17.01.2026 (обновлено: 11:21 17.01.2026)
Астроном рассказал о сгоревшем над Камчаткой объекте
Объект, сгоревший в небе над Камчаткой, мог быть искусственного происхождения, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института...
происшествия, камчатка, охотское море, российская академия наук
Наука, Происшествия, Камчатка, Охотское море, Российская академия наук
Астроном рассказал о сгоревшем над Камчаткой объекте

Железнов: сгоревший над Камчаткой объект мог быть космическим мусором

© Depositphotos.com / JohanSwanepoelКосмический мусор
Космический мусор - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Depositphotos.com / JohanSwanepoel
Космический мусор. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объект, сгоревший в небе над Камчаткой, мог быть искусственного происхождения, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи объекта, влетевшего в атмосферу в небе над Камчаткой со стороны Охотского моря.
"Скорее всего, это космический мусор", - сказал Железнов.
Он уточнил, что на это указывают короткий инверсионный след объекта. Скорость болида в 2-3 раза больше, чем у сгорающего спутника, объяснил астроном.
Корональная дыра на Солнце - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Ученые заметили на Солнце корональную дыру необычной формы
Вчера, 10:58
 
