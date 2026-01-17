Астроном рассказал о сгоревшем над Камчаткой объекте

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объект, сгоревший в небе над Камчаткой, мог быть искусственного происхождения, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи объекта, влетевшего в атмосферу в небе над Камчаткой со стороны Охотского моря

"Скорее всего, это космический мусор", - сказал Железнов.