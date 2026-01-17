Кириенко: артисты дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч российских артистов дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов для участников специальной военной операции, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В субботу в России впервые отмечается День артиста, по случаю которого в национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения деятелей культуры.

"За время специальной военной операции российские артисты, актеры дали на передовой и в госпиталях для наших героев, участников специальной военной операции, более 25 тысяч концертов и выступлений, в которых приняли участие больше 2 тысяч российских артистов", - отметил Кириенко перед началом церемонии.

Он подчеркнул, что такой труд деятелей культуры является настоящим служением и крайне важен для бойцов на передовой.