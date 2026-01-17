https://ria.ru/20260117/artisty-2068524798.html
Кириенко: артисты дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов
Кириенко: артисты дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов - РИА Новости, 17.01.2026
Кириенко: артисты дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов
Более 2 тысяч российских артистов дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов для участников специальной военной операции, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:44:00+03:00
2026-01-17T17:44:00+03:00
2026-01-17T17:44:00+03:00
надежные люди
россия
сергей кириенко
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч российских артистов дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов для участников специальной военной операции, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В субботу в России впервые отмечается День артиста, по случаю которого в национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения деятелей культуры.
"За время специальной военной операции российские артисты, актеры дали на передовой и в госпиталях для наших героев, участников специальной военной операции, более 25 тысяч концертов и выступлений, в которых приняли участие больше 2 тысяч российских артистов", - отметил Кириенко перед началом церемонии.
Он подчеркнул, что такой труд деятелей культуры является настоящим служением и крайне важен для бойцов на передовой.
Кириенко отметил, что традицию русского театра и русской культуры поддерживают и развивают и актеры, и режиссеры, и деятели культуры разных национальностей и разного вероисповедания, и это - один большой вклад в глобальную мировую культуру.