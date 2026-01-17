Рейтинг@Mail.ru
Кириенко: артисты дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов - РИА Новости, 17.01.2026
17:44 17.01.2026
Кириенко: артисты дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов
Кириенко: артисты дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов - РИА Новости, 17.01.2026
Кириенко: артисты дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов
Более 2 тысяч российских артистов дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов для участников специальной военной операции, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 17.01.2026
россия
россия, сергей кириенко
Надежные люди, Россия, Сергей Кириенко
Кириенко: артисты дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов

Кириенко: артисты дали на передовой и в госпиталях 25 тыс концертов за время СВО

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 2 тысяч российских артистов дали на передовой и в госпиталях 25 тысяч концертов для участников специальной военной операции, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В субботу в России впервые отмечается День артиста, по случаю которого в национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения деятелей культуры.
"За время специальной военной операции российские артисты, актеры дали на передовой и в госпиталях для наших героев, участников специальной военной операции, более 25 тысяч концертов и выступлений, в которых приняли участие больше 2 тысяч российских артистов", - отметил Кириенко перед началом церемонии.
Он подчеркнул, что такой труд деятелей культуры является настоящим служением и крайне важен для бойцов на передовой.
Кириенко отметил, что традицию русского театра и русской культуры поддерживают и развивают и актеры, и режиссеры, и деятели культуры разных национальностей и разного вероисповедания, и это - один большой вклад в глобальную мировую культуру.
