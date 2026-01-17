"Опасный прецедент". Что известно о главном "агенте МИ-6 в России"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Российская разведка предупредила о возможной диверсии Запада. Важное дело доверили наиболее опытному игроку закулисья. О деталях масштабной провокации — в материале РИА Новости.

Неспокойная осень патриарха

Казалось бы, о Варфоломее стали забывать. Имя Константинопольского патриарха не сходило с первых полос лет десять назад — когда он взялся "урегулировать" церковный кризис на Украине. В итоге сделал только хуже.

Создание раскольнической Православной церкви Украины, получившей от Константинополя томос в 2019-м, разрыв отношений с Москвой, нежелание решать проблемы путем диалога, широкомасштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь — вот результаты его усилий.

© AP Photo / Riccardo De Luca Патриарх Константинопольский Варфоломей © AP Photo / Riccardo De Luca Патриарх Константинопольский Варфоломей

Варфоломей вроде и сам не рад этому. В интервью французскому телеканалу France Télévisions прямо сказал : "С Украиной я ошибся". Однако тут же добавил: "Исправлять ничего не буду". Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. И 85-летний патриарх решил не останавливаться на достигнутом.

В недавно опубликованном Службой внешней разведки России пресс-релизе сообщается : Константинополь продолжает деятельность "по внесению смуты в русский православный мир". Теперь цель Фанара (район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриарха) — страны Балтии.

"Опираясь на идейных союзников в лице местных националистов и неонацистов, он пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата путем переманивания их священников и паствы в искусственно созданные Константинополем марионеточные религиозные структуры", — говорится в документе.

Этим аппетиты "константинопольского антихриста" не ограничиваются. В планах — Восточная Европа. А именно — Сербия, у которой с РПЦ давняя духовно-культурная связь.

В этом, по версии СВР, Варфоломея всячески поддерживают британские спецслужбы, давно разжигающие русофобию в Европе.

Благими намерениями

Варфоломей назвал все обвинения "фейковыми". "С 2018 года, когда Вселенский патриархат принял решение предоставить автокефалию Православной церкви Украины, Мать-Церковь (РПЦ. — Прим. ред.) избегает комментариев по поводу бесчисленных подобных нападок со стороны церковных или политических центров и деятелей в России", — отмечается в официальном ответе.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года © AP Photo / Lefteris Pitarakis Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года

И Константинополь продолжит "экуменическую миссию", подчеркнули в Фанаре.

Но вряд ли то, что творят с русским православием в Прибалтике, можно назвать экуменизмом — диалогом христианских конфессий.

До революции в Латвии, Эстонии и Литве действовали епархии Русской церкви. В 1920-е наметилась тенденция и к духовной самостоятельности. Добивались ее по-разному: латвийские иерархи обратились за томосом (грамотой об автокефалии) к Московскому патриарху; эстонские — к Константинопольскому. В результате возникла путаница с юрисдикцией канонических территорий. Вопрос уладили только после того, как в 1940-м все три республики вошли в состав СССР.

Однако в 1990-е все повторилось. В конце концов РПЦ предоставила прибалтийским церквам автономию. Но Константинополю этого мало.

Три в ряд

Первый удар нанесли в 1996-м, учредив Эстонскую апостольскую православную церковь. Синод РПЦ тут же разорвал с патриархом Варфоломеем евхаристическое общение. Кризис преодолели, но "двоевластие" сохранилось.

В 2022-м МВД Эстонии потребовало от церкви осудить российскую спецоперацию на Украине. Приказ выполнили, но, по мнению чиновников, неубедительно. И главу ЭХПЦ митрополита Таллинского Евгения (Решетникова) выслали из страны.

© Фото : сайт президента Эстонии/Erik Peinar Патриарх Варфоломей и президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес во время встречи © Фото : сайт президента Эстонии/Erik Peinar Патриарх Варфоломей и президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес во время встречи

Дальше — больше. Заставили переписать церковный устав, сменить название. В парламент внесли законопроект о признании РПЦ "террористической и экстремистской" организацией. Сейчас Верховный суд рассматривает его на соответствие конституции. Если закон примут, ЭПХЦ могут юридически ликвидировать.

Применяя кнут, правительство не забывало о прянике: прошлым летом предложило духовенству объединиться с проконстантинопольской структурой — ЭАПЦ.

Примерно так же развивались события в Литве. Весной 2022-го пятеро клириков Виленской епархии РПЦ призвали единоверцев примкнуть к Фанару. Церковный суд лишил их сана, но Константинополь это отменил. Более того, патриарх Варфоломей учредил для раскольников приход. А год спустя подписал с премьер-министром Ингридой Шимоните договор о сотрудничестве, главная цель которого — создание экзархата. То есть параллельной РПЦ структуры — по эстонскому и украинскому сценарию.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и патриарх Константинопольский Варфоломей во время встречи в Вильнюсе © AP Photo / Mindaugas Kulbis Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и патриарх Константинопольский Варфоломей во время встречи в Вильнюсе

"Это логическое продолжение ранее предпринятого вторжения на Украину и учреждения раскольнической ПЦУ", — пояснял советник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов. Ставленник Константинополя же Иустин (Кивилоо) потирал руки: "Надеюсь, мы вышли на финишную прямую".

В Латвии осенью 2022-го сейм утвердил независимость местной православной церкви. "Отказ от какой-либо связи с Московским патриархатом" важен для верующих и национальной безопасности, заявил президент Эгилс Левитс.

Решить накопившиеся вопросы может лишь Архиерейский собор РПЦ. А его созыв уже несколько лет подряд откладывают на неопределенный срок.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Литовские верующие в православном храме в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика Пантелеимона в Висагинасе, Литва © AP Photo / Mindaugas Kulbis Литовские верующие в православном храме в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика Пантелеимона в Висагинасе, Литва

Грамотные антикризисные меры

В Сербии собственная православная церковь (СПЦ), зависимости от Москвы — никакой. Но много общего. И глава СПЦ патриарх Порфирий не желает разрывать культурные связи. Хотя и с Фанаром поддерживает диалог.

Три года назад руководители самопровозглашенной Черногорской автокефальной православной церкви (ЧАПЦ, Черногория с 1920-х считается канонической территорией СПЦ) решили попросить у Варфоломея томос.

По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, это намеренно "поставили на стоп": "У сербской и греческой сторон сохраняется напряженность из-за Македонии. Константинополь мог предложить сложную схему: "Вы урегулируете это, а мы не даем зеленый свет черногорским раскольникам".

И дипломатические меры Сербии были грамотными, считает он. "Но есть ощущение, что с 2018-го наблюдается политизация церковной сферы. Последствия неизбежны. Главное — создали прецедент. Маргинальные элементы других поместных церквей сделают вывод: "Если Варфоломей поддержал украинских раскольников, значит, и с нами будет разговаривать", — рассуждает эксперт.