"Опасный прецедент". Что известно о главном "агенте МИ-6 в России"
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
08:00 17.01.2026 (обновлено: 08:03 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/agent-2068276742.html
"Опасный прецедент". Что известно о главном "агенте МИ-6 в России"
"Опасный прецедент". Что известно о главном "агенте МИ-6 в России" - РИА Новости, 17.01.2026
"Опасный прецедент". Что известно о главном "агенте МИ-6 в России"
Российская разведка предупредила о возможной диверсии Запада. Важное дело доверили наиболее опытному игроку закулисья. О деталях масштабной провокации — в... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T08:00:00+03:00
2026-01-17T08:03:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
украина
сербия
эстония
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922917104_0:42:3566:2048_1920x0_80_0_0_307925ffcdeaaa9b91ec135962b8babe.jpg
https://ria.ru/20260114/sistema-2067441852.html
украина
сербия
эстония
аналитика - религия и мировоззрение, украина, сербия, эстония, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение, Украина, Сербия, Эстония, Русская православная церковь, Московский Патриархат

"Опасный прецедент". Что известно о главном "агенте МИ-6 в России"

Мужчина фотографирует Московский Кремль
Мужчина фотографирует Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мужчина фотографирует Московский Кремль
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Российская разведка предупредила о возможной диверсии Запада. Важное дело доверили наиболее опытному игроку закулисья. О деталях масштабной провокации — в материале РИА Новости.

Неспокойная осень патриарха

Казалось бы, о Варфоломее стали забывать. Имя Константинопольского патриарха не сходило с первых полос лет десять назад — когда он взялся "урегулировать" церковный кризис на Украине. В итоге сделал только хуже.
Создание раскольнической Православной церкви Украины, получившей от Константинополя томос в 2019-м, разрыв отношений с Москвой, нежелание решать проблемы путем диалога, широкомасштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь — вот результаты его усилий.
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Riccardo De Luca
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Варфоломей вроде и сам не рад этому. В интервью французскому телеканалу France Télévisions прямо сказал: "С Украиной я ошибся". Однако тут же добавил: "Исправлять ничего не буду". Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. И 85-летний патриарх решил не останавливаться на достигнутом.
В недавно опубликованном Службой внешней разведки России пресс-релизе сообщается: Константинополь продолжает деятельность "по внесению смуты в русский православный мир". Теперь цель Фанара (район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриарха) — страны Балтии.
"Опираясь на идейных союзников в лице местных националистов и неонацистов, он пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата путем переманивания их священников и паствы в искусственно созданные Константинополем марионеточные религиозные структуры", — говорится в документе.
Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую лавру
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую лавру
Этим аппетиты "константинопольского антихриста" не ограничиваются. В планах — Восточная Европа. А именно — Сербия, у которой с РПЦ давняя духовно-культурная связь.
В этом, по версии СВР, Варфоломея всячески поддерживают британские спецслужбы, давно разжигающие русофобию в Европе.

Благими намерениями

Варфоломей назвал все обвинения "фейковыми". "С 2018 года, когда Вселенский патриархат принял решение предоставить автокефалию Православной церкви Украины, Мать-Церковь (РПЦ. — Прим. ред.) избегает комментариев по поводу бесчисленных подобных нападок со стороны церковных или политических центров и деятелей в России", — отмечается в официальном ответе.
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года
И Константинополь продолжит "экуменическую миссию", подчеркнули в Фанаре.
Но вряд ли то, что творят с русским православием в Прибалтике, можно назвать экуменизмом — диалогом христианских конфессий.
До революции в Латвии, Эстонии и Литве действовали епархии Русской церкви. В 1920-е наметилась тенденция и к духовной самостоятельности. Добивались ее по-разному: латвийские иерархи обратились за томосом (грамотой об автокефалии) к Московскому патриарху; эстонские — к Константинопольскому. В результате возникла путаница с юрисдикцией канонических территорий. Вопрос уладили только после того, как в 1940-м все три республики вошли в состав СССР.
Вид на церковь в Таллине
Вид на церковь в Таллине
CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Panorama of Tallinn, Harjumaa, Estonia
Вид на церковь в Таллине
Однако в 1990-е все повторилось. В конце концов РПЦ предоставила прибалтийским церквам автономию. Но Константинополю этого мало.

Три в ряд

Первый удар нанесли в 1996-м, учредив Эстонскую апостольскую православную церковь. Синод РПЦ тут же разорвал с патриархом Варфоломеем евхаристическое общение. Кризис преодолели, но "двоевластие" сохранилось.
В 2022-м МВД Эстонии потребовало от церкви осудить российскую спецоперацию на Украине. Приказ выполнили, но, по мнению чиновников, неубедительно. И главу ЭХПЦ митрополита Таллинского Евгения (Решетникова) выслали из страны.
Патриарх Варфоломей и президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес во время встречи
Патриарх Варфоломей и президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес во время встречи
© Фото : сайт президента Эстонии/Erik Peinar
Патриарх Варфоломей и президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес во время встречи
Дальше — больше. Заставили переписать церковный устав, сменить название. В парламент внесли законопроект о признании РПЦ "террористической и экстремистской" организацией. Сейчас Верховный суд рассматривает его на соответствие конституции. Если закон примут, ЭПХЦ могут юридически ликвидировать.
Применяя кнут, правительство не забывало о прянике: прошлым летом предложило духовенству объединиться с проконстантинопольской структурой — ЭАПЦ.
Примерно так же развивались события в Литве. Весной 2022-го пятеро клириков Виленской епархии РПЦ призвали единоверцев примкнуть к Фанару. Церковный суд лишил их сана, но Константинополь это отменил. Более того, патриарх Варфоломей учредил для раскольников приход. А год спустя подписал с премьер-министром Ингридой Шимоните договор о сотрудничестве, главная цель которого — создание экзархата. То есть параллельной РПЦ структуры — по эстонскому и украинскому сценарию.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и патриарх Константинопольский Варфоломей во время встречи в Вильнюсе
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и патриарх Константинопольский Варфоломей во время встречи в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и патриарх Константинопольский Варфоломей во время встречи в Вильнюсе
"Это логическое продолжение ранее предпринятого вторжения на Украину и учреждения раскольнической ПЦУ", — пояснял советник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов. Ставленник Константинополя же Иустин (Кивилоо) потирал руки: "Надеюсь, мы вышли на финишную прямую".
В Латвии осенью 2022-го сейм утвердил независимость местной православной церкви. "Отказ от какой-либо связи с Московским патриархатом" важен для верующих и национальной безопасности, заявил президент Эгилс Левитс.
Решить накопившиеся вопросы может лишь Архиерейский собор РПЦ. А его созыв уже несколько лет подряд откладывают на неопределенный срок.
Литовские верующие в православном храме в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика Пантелеимона в Висагинасе, Литва
Литовские верующие в православном храме в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика Пантелеимона в Висагинасе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Литовские верующие в православном храме в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика Пантелеимона в Висагинасе, Литва

Грамотные антикризисные меры

В Сербии собственная православная церковь (СПЦ), зависимости от Москвы — никакой. Но много общего. И глава СПЦ патриарх Порфирий не желает разрывать культурные связи. Хотя и с Фанаром поддерживает диалог.
Три года назад руководители самопровозглашенной Черногорской автокефальной православной церкви (ЧАПЦ, Черногория с 1920-х считается канонической территорией СПЦ) решили попросить у Варфоломея томос.
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, это намеренно "поставили на стоп": "У сербской и греческой сторон сохраняется напряженность из-за Македонии. Константинополь мог предложить сложную схему: "Вы урегулируете это, а мы не даем зеленый свет черногорским раскольникам".
И дипломатические меры Сербии были грамотными, считает он. "Но есть ощущение, что с 2018-го наблюдается политизация церковной сферы. Последствия неизбежны. Главное — создали прецедент. Маргинальные элементы других поместных церквей сделают вывод: "Если Варфоломей поддержал украинских раскольников, значит, и с нами будет разговаривать", — рассуждает эксперт.
С другой стороны, добавляет он, Фанар прекрасно понимает: любой раскол — это затратное предприятие. Сколько нерешенных проблем осталось на Украине — если подобное начнется в той же Сербии, православие погрузится в хаос.
"Хотят взломать систему". На что Киев потратил миллиарды
14 января, 08:00
"Хотят взломать систему". На что Киев потратил миллиарды
14 января, 08:00
 
Религия
 
 
