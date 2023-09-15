https://ria.ru/20230915/ukrainskie-1896380989.html

"Оправданный расчет". Балканам грозит повторение украинских событий

"Оправданный расчет". Балканам грозит повторение украинских событий - РИА Новости, 15.09.2023

"Оправданный расчет". Балканам грозит повторение украинских событий

В Черногории назревает религиозный конфликт. Местная раскольничья организация намерена потеснить Сербскую церковь. Власти это поддерживают. Чем обернется... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:06

религия

черногория

украина

молдавия

мило джуканович

майя санду

константинопольский патриархат

московский патриархат

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Черногории назревает религиозный конфликт. Местная раскольничья организация намерена потеснить Сербскую церковь. Власти это поддерживают. Чем обернется нарушение канонов — в материале РИА Новости.Хотят жить по-новомуЧерногорская автокефальная православная церковь (ЧАПЦ) — структура, не имеющая канонического признания, — намерена в корне изменить статус. В начале сентября в Цетине (историческая столица страны) состоялся собор ЧАПЦ, на котором приняли несколько важных решений.Первым делом на покой отправили духовного лидера — 84-летнего митрополита Михаила Дедеича. Религиозную организацию он возглавлял 20 лет. Вместо него избрали молодого (чуть старше сорока) и амбициозного кандидата — епископа Бориса Бойовича.Служение он начал с критики предшественника. Формально Дедеича сместили "по состоянию здоровья", однако новый избранник не преминул обвинить бывшего митрополита в бездействии. Синод не собирался почти пять лет, устав не реформировали более десяти. Это губительным образом сказалось на состоянии ЧАПЦ. До сих пор ее не признала ни одна поместная церковь.Вишенкой на торте стали подозрения в том, что митрополит Михаил пытался наладить контакты с РПЦ на фоне конфликта на Украине.Дедеич решение собора не признал и заявил, что в скором времени его оспорит. Но гораздо интереснее внутрираскольнических споров вектор, который наметил Бойович. Чтобы вывести ЧАПЦ из кризиса, он намерен добиться от Константинопольского патриархата ее признания, а также членства во Всемирном совете церквей".План реформ грандиозный, правда, его реализации мешает одно но: Черногорская церковь — не единственная православная структура в стране. Формально республика с 1920-го — каноническая территория Сербской православной церкви (СПЦ) в статусе митрополии.Но после 1991 года, с началом распада Югославии, возникли сепаратистские настроения. К 2006-му, когда в ходе референдума Черногория стала полностью независимой от Сербии, они усилились. Само собой, не осталась в стороне и духовная сфера. Тогда-то ЧАПЦ впервые и заявила о себе — вслед за светской понадобилась и церковная автономия.Но добивались ее не вполне законными путями. В частности, интронизация того самого митрополита Михаила Дедеича в 1998 году прошла с нарушением всяких канонов: без санкции Константинополя и без должного диалога с Сербской церковью.Рука об руку с властьюНа руку раскольникам играло и то, что их цели звучали в унисон с курсом светских властей в лице экс-президента Мило Джукановича и его Демократической партии социалистов. Евроинтеграция и членство в НАТО сделали востребованной идею национальной церкви.Ярым противником такого развития событий был глава канонической Черногорской митрополии Амфилохий, скончавшийся три года назад. Он выступал против какой-либо "национализации" и не желал содействовать политическому руководству, заинтересованному в официальном признании раскольников из ЧАПЦ.Незадолго до смерти в 2020-м иерарх открыто призывал граждан голосовать на очередных парламентских выборах за коалицию оппозиционных партий — в противовес социалистам. Последние, в свою очередь, обвинили Амфилохия в просербской и пророссийской позиции.Однопартийцы Джукановича в ответ осуждали митрополита за "примитивные и похабные выпады", которыми тот "оскорбил и унизил верующих Черногорской церкви". На архиерея даже завели уголовное дело.Условный баланс сил был нарушен в 2019 году, когда правительство республики приняло документ под названием "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".Этот закон давал право изымать в пользу государства земли и имущество Сербской церкви на территории Черногории. Иными словами, то, что было построено на казенные средства, а позже стало собственностью Черногорской митрополии, можно со всем основанием отбирать.Новые нормы также коснулись объектов, в отношении которых церковь не может доказать право владения. Таким образом, СПЦ рискует потерять около 650 святынь, в том числе особо чтимый знаменитый монастырь Острог.Скандальный закон вызвал в ряде городов волну протестных акций во главе с духовенством. Это привело к тому, что спустя два года после принятия, в январе 2021-го, Джуканович вынужден был подписать смягчающие поправки к документу. Политик назвал волнения результатом "оправданного расчета" со стороны Сербской церкви: якобы ее руководство намеренно раздуло пожар народного гнева, чтобы социалисты проиграли выборы.Черты сходстваСитуация в Черногории напоминает ту, что развивается в Молдавии. В этой стране также существуют параллельные православные структуры. Одна — Православная церковь Молдовы (ПЦМ), канонически относящаяся к РПЦ.Другая — возникшая в 1990-е на волне сепаратистских настроений Бессарабская митрополия. Она подчиняется Румынской православной церкви (РумПЦ) и находится в конфронтации с Московским патриархатом.Власти республики во главе с президентом Майей Санду добиваются членства в Евросоюзе и проводят активную политику сближения с Румынией. Поэтому подконтрольную Московскому патриархату структуру воспринимают как угрозу безопасности: называют ПЦМ "вотчиной русского мира", а ее священников — "агентами российского влияния".Руководство Бессарабской митрополии тем временем действует по отработанной схеме: открыто агитирует молдавских клириков за переход под свой омофор, требует от ПЦМ вернуть "некогда отобранные культовые сооружения" и активно подписывает со светским Кишиневом договоры о сотрудничестве."В целом последовательность событий в двух государствах напоминает ту, по которой разворачивался религиозный конфликт на Украине: из двух церковных организаций власти отдают предпочтение более лояльной, а вторую стараются маргинализировать", — говорит религиовед Роман Лункин.Но, продолжает он, есть нюанс: подавляющее большинство населения относит себя к каноническим структурам. Около 75 процентов черногорцев — прихожане Сербской церкви, примерно 96 процентов жителей Молдавии — верующие Кишиневской митрополии. Да и сторонников сближения с Россией в республиках немало. Поэтому, заключает эксперт, повторение украинского сценария пока не грозит.

https://ria.ru/20230913/kiev-1895947019.html

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украина

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

черногория, украина, молдавия, мило джуканович, майя санду, константинопольский патриархат, московский патриархат, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение