Минсельхоз ожидает урожай зерновых в 2026 году больше прошлогоднего
Минсельхоз ожидает урожай зерновых в 2026 году больше прошлогоднего - РИА Новости, 16.01.2026
Минсельхоз ожидает урожай зерновых в 2026 году больше прошлогоднего
Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше, чем в текущем году, заявила журналистам глава министерства Оксана Лут. РИА Новости, 16.01.2026
россия
Минсельхоз ожидает урожай зерновых в 2026 году больше прошлогоднего
