Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз ожидает урожай зерновых в 2026 году больше прошлогоднего - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 16.01.2026 (обновлено: 18:19 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/zerno-2068379606.html
Минсельхоз ожидает урожай зерновых в 2026 году больше прошлогоднего
Минсельхоз ожидает урожай зерновых в 2026 году больше прошлогоднего - РИА Новости, 16.01.2026
Минсельхоз ожидает урожай зерновых в 2026 году больше прошлогоднего
Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше, чем в текущем году, заявила журналистам глава министерства Оксана Лут. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:01:00+03:00
2026-01-16T18:19:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оксана лут
дмитрий патрушев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977439_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_c997f00b5dc71be6feb724a9f489786a.jpg
https://ria.ru/20260104/zerno-2066298517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977439_265:0:2100:1376_1920x0_80_0_0_ee20a4cb8e763b164c3ea2833614bdea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минсельхоз ожидает урожай зерновых в 2026 году больше прошлогоднего

Лут: урожай зерновых в России в 2026 году ожидается больше прошлогоднего

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Волгоградской области
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в 2026 году будет выше, чем в текущем году, заявила журналистам глава министерства Оксана Лут.
В конце декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории России.
Позже Росстат сообщил, что урожай зерновых и зернобобовых культур в 2025 году оценивается в 139,4 миллиона тонн в чистом весе против 125,9 миллиона годом ранее.
"Мы вообще ждем больше. Мы должны делать больше... Поэтому планы у нас установлены. Должны делать больше", - сказала Лут в ответ на вопрос журналиста, какой урожай зерновых ожидается в 2026 году.
Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Российское зерно высоко ценят в мире, заявила Лут
4 января, 02:46
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Оксана ЛутДмитрий ПатрушевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала