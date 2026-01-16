Рейтинг@Mail.ru
На Земле началась третья за год магнитная буря
22:47 16.01.2026 (обновлено: 23:54 16.01.2026)
На Земле началась третья за год магнитная буря
На Земле началась очередная магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:47:00+03:00
2026-01-16T23:54:00+03:00
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На Земле началась очередная магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Началась третья магнитная буря января", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По словам ученых, бурю спровоцировал "неожиданно добравшийся" до Земли выброс плазмы, который случился на Солнце еще во вторник.
Первая магнитная буря в 2026 году произошла в ночь на 3 января. Вторая, сопровождавшаяся сильными полярными сияниями, случилась в ночь на 11 января.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури
2 января, 02:11
 
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
