На Земле началась третья за год магнитная буря
На Земле началась третья за год магнитная буря - РИА Новости, 16.01.2026
На Земле началась третья за год магнитная буря
На Земле началась очередная магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:47:00+03:00
2026-01-16T22:47:00+03:00
2026-01-16T23:54:00+03:00
