"Не на одной стороне". Зеленский жестко ответил Трампу

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом подтвердил разногласия с США по ряду пунктов проекта мирного соглашения с Россией, его слова приводит издание Страна.ua.
"Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. <…> Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне", — заявил глава киевского режима.
В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, представители США хотят обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию конфликта.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.