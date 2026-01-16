Рейтинг@Mail.ru
"Не на одной стороне". Зеленский жестко ответил Трампу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 16.01.2026 (обновлено: 20:06 16.01.2026)
"Не на одной стороне". Зеленский жестко ответил Трампу
Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом подтвердил разногласия с США по ряду пунктов проекта мирного соглашения с Россией, его РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
сша
россия
москва
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
Новости
сша, россия, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Вооруженные силы Украины
Зеленский подтвердил разногласия с США по проекту мирного соглашения

Владимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве. 16 января 2026
Владимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве. 16 января 2026
© REUTERS / Thomas Peter
Владимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве. 16 января 2026
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом подтвердил разногласия с США по ряду пунктов проекта мирного соглашения с Россией, его слова приводит издание Страна.ua.
"Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. <…> Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне", — заявил глава киевского режима.
Дональд Трамп
У Зеленского нет карт в рукаве, заявил Трамп
12 января, 14:44
В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, представители США хотят обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию конфликта.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Президент США Дональд Трамп
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском поразило Запад
15 января, 09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийВооруженные силы Украины
 
 
