Вучич ожидает в ближайшие дни деталей продажи российской доли в NIS

БЕЛГРАД, 16 янв - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает в ближайшие дни деталей о плане покупки венгерской нефтегазовой компанией MOL у российской стороны контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг в Белграде провел встречу с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович. По итогам она сообщила, что власти Сербии ожидают, что российские собственники NIS под санкциями США до конца этой недели подпишут с новыми партнерами, в том числе венгерской нефтегазовой компанией MOL, обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, а завершат переговоры о собственности в установленный минфином США срок до 24 марта.

"Нужно получить (от минфина США - ред.) продление лицензии на оперативную деятельность, предыдущая действует до 23 января, поэтому нужно доставить документацию "term sheet" с деталями о сотрудничестве - сколько акций, кому, и как переходит управление и снабжение и так далее... Ожидаю договоренности в ближайшие дни", - сказал президент Сербии в эфире "TV Пинк" в пятницу.

Он добавил, что в настоящее время российские собственники ведут непростые переговоры с MOL, но высказал уверенность, "что все будет в порядке".

После получения 1 января временной лицензии на оперативную деятельность возобновляется производство нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево.

Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планируют купить еще 5% акций российско-сербской " Нефтяной индустрии Сербии " (NIS) к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой " Газпрома ", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.