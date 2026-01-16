https://ria.ru/20260116/votum-2068384166.html
Глава ЕК не примет участия в дебатах в Европарламенте по вотуму недоверия
Фон дер Ляйен пропустит дебаты по вотуму недоверия в Европарламенте
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые пропустит дебаты в Европарламенте по вотуму недоверия ее Комиссии, инициированному политической группой "Патриоты за Европу" в связи с подписанием соглашения между ЕС и Меркосур, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
17 января отправится в Парагвай
подписывать соглашение с Меркосур, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом
. ЕП пока дату голосования по соглашению не назначил.
"В повестке председателя (ЕК) на следующую неделю это отражено. Хочу напомнить, что вотум недоверия — это инициатива, которая находится в компетенции Европейского парламента. Любой член Коллегии комиссаров может представлять Комиссию на таких дебатах. Вотум недоверия, который будет обсуждаться и по которому пройдет голосование на следующей неделе, касается конкретно соглашения по Mercosur. Поэтому Комиссию будет представлять комиссар (Шефкович – ред.) по торговле, межинституциональным отношениям и транспарентности", - ответила она на вопрос, почему глава ЕК впервые пропустит дебаты по такому поводу.
Это уже четвертая попытка вотума недоверия этой Комиссии с момента ее вступления в должность в декабре 2024 года. Дебаты пройдут в понедельник 19 январе в Европарламенте, а голосование – 22 января.