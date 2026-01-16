Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК не примет участия в дебатах в Европарламенте по вотуму недоверия - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 16.01.2026 (обновлено: 18:23 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/votum-2068384166.html
Глава ЕК не примет участия в дебатах в Европарламенте по вотуму недоверия
Глава ЕК не примет участия в дебатах в Европарламенте по вотуму недоверия - РИА Новости, 16.01.2026
Глава ЕК не примет участия в дебатах в Европарламенте по вотуму недоверия
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые пропустит дебаты в Европарламенте по вотуму недоверия ее Комиссии, инициированному политической... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:22:00+03:00
2026-01-16T18:23:00+03:00
в мире
брюссель
парагвай
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44f55b257519fdf5f5a8b9026c7dc2b1.jpg
https://ria.ru/20260101/es-2065997131.html
брюссель
парагвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_920:403:2995:1959_1920x0_80_0_0_55fb741376435bcfff080ca2f6ea56dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, парагвай, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Брюссель, Парагвай, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Глава ЕК не примет участия в дебатах в Европарламенте по вотуму недоверия

Фон дер Ляйен пропустит дебаты по вотуму недоверия в Европарламенте

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые пропустит дебаты в Европарламенте по вотуму недоверия ее Комиссии, инициированному политической группой "Патриоты за Европу" в связи с подписанием соглашения между ЕС и Меркосур, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Глава Еврокомиссии 17 января отправится в Парагвай подписывать соглашение с Меркосур, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом. ЕП пока дату голосования по соглашению не назначил.
"В повестке председателя (ЕК) на следующую неделю это отражено. Хочу напомнить, что вотум недоверия — это инициатива, которая находится в компетенции Европейского парламента. Любой член Коллегии комиссаров может представлять Комиссию на таких дебатах. Вотум недоверия, который будет обсуждаться и по которому пройдет голосование на следующей неделе, касается конкретно соглашения по Mercosur. Поэтому Комиссию будет представлять комиссар (Шефкович – ред.) по торговле, межинституциональным отношениям и транспарентности", - ответила она на вопрос, почему глава ЕК впервые пропустит дебаты по такому поводу.
Это уже четвертая попытка вотума недоверия этой Комиссии с момента ее вступления в должность в декабре 2024 года. Дебаты пройдут в понедельник 19 январе в Европарламенте, а голосование – 22 января.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Дмитриев пожалел европейцев после обещания главы ЕК работать усерднее
1 января, 22:09
 
В миреБрюссельПарагвайУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала