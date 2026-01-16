Рейтинг@Mail.ru
Решение США о приостановке выдачи виз может быть оспорено, считает адвокат - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/viza-2068260379.html
Решение США о приостановке выдачи виз может быть оспорено, считает адвокат
Решение США о приостановке выдачи виз может быть оспорено, считает адвокат - РИА Новости, 16.01.2026
Решение США о приостановке выдачи виз может быть оспорено, считает адвокат
Решение администрации США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран может быть оспорено в суде, предположил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:16:00+03:00
2026-01-16T11:16:00+03:00
в мире
сша
сомали
россия
алексей тарасов
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg
https://ria.ru/20260116/strany-2068207168.html
сша
сомали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_13b4fc2c84072ad5abf31919c975d764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сомали, россия, алексей тарасов, государственный департамент сша
В мире, США, Сомали, Россия, Алексей Тарасов, Государственный департамент США
Решение США о приостановке выдачи виз может быть оспорено, считает адвокат

Адвокат Тарасов: решение США о приостановке выдачи виз может быть оспорено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Решение администрации США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран может быть оспорено в суде, предположил в интервью РИА Новости американский иммиграционный адвокат Алексей Тарасов.
"Я не знаю, какие действия могут быть предприняты, но, вероятно, появятся судебные иски от стран или групп стран, у которых есть крупные диаспоры в США", - сказал Тарасов.
Он отметил, что подобные меры уже предпринимались в прошлом, когда США вводили запрет на поездки из многих стран с преимущественно мусульманским населением.
Госдепартамент США в среду заявил о введении запрета на въезд в страну тех иммигрантов, которые, по оценкам американский властей, станут обузой для общества в США.
В среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщал о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, включая Сомали, Россию, Афганистан и Бразилию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Позднее телеканал уточнил, что речь идет именно об иммиграционных визах. Решение должно вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок.
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Названы страны СНГ, где приостановят выдачу иммиграционных виз США
Вчера, 02:42
 
В миреСШАСомалиРоссияАлексей ТарасовГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала