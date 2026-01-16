Решение США о приостановке выдачи виз может быть оспорено, считает адвокат

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Решение администрации США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран может быть оспорено в суде, предположил в интервью РИА Новости американский иммиграционный адвокат Алексей Тарасов.
"Я не знаю, какие действия могут быть предприняты, но, вероятно, появятся судебные иски от стран или групп стран, у которых есть крупные диаспоры в США", - сказал Тарасов.
Он отметил, что подобные меры уже предпринимались в прошлом, когда США вводили запрет на поездки из многих стран с преимущественно мусульманским населением.
Госдепартамент США в среду заявил о введении запрета на въезд в страну тех иммигрантов, которые, по оценкам американский властей, станут обузой для общества в США.
В среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщал о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, включая Сомали, Россию, Афганистан и Бразилию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Позднее телеканал уточнил, что речь идет именно об иммиграционных визах. Решение должно вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок.