16:46 16.01.2026
Договор ЕС с Меркосур создаст риски для промышленности, заявили в Уругвае
Договор ЕС с Меркосур создаст риски для промышленности, заявили в Уругвае

В промпалате Уругвая рассказали об угрозе сделки ЕС-Меркосур для промышленности

МОНТЕВИДЕО, 16 янв - РИА Новости. Властям Уругвая после подписания соглашения Меркосур-ЕС придется принять меры, чтобы не допустить закрытия предприятий в перерабатывающем секторе на фоне роста конкуренции, сообщил РИА Новости вице-президент промышленной палаты страны Габриэль Мурара.
"Уругваю предстоит выполнить ряд внутренних задач, чтобы обеспечить благоприятные общие результаты соглашения. Когда договор вступит в силу, будут проигравшие, но мы должны создать условия, чтобы большинство выиграло от такого рода соглашений", - отметил Мурара.

По его мнению, договор необходим для Уругвая, который не обладает сильным внутренним рынком и нуждается в развитии за счет открытия новых направлений с тарифными преференциями для своей сельскохозяйственной продукции, являющейся основным двигателем экономики.
Мурара отметил, что соглашение с ЕС приведет к усилению конкуренции в перерабатывающей промышленности Уругвая. Государству придется защищать определенные отрасли, стимулировать инновации для повышения конкурентоспособности и снижать внутренние издержки, чтобы предотвратить закрытие некоторых предприятий в этом секторе.
По его словам, в настоящее время "многие товары, особенно с высокой добавленной стоимостью, остаются вне поля зрения властей, конкурировать по цене становится сложнее".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь обязательного процедурного утверждения Европарламентом, собирается 17 января в Парагвае подписать вызвавшее массу критики в ЕС торговое соглашение с общим южноамериканским рынком Меркосур. В ЕК заявили, что текст соглашения предусматривает возможность его временного вступления в силу до одобрения ЕП.
