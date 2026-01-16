Посол Украины в США анонсировала новый раунд переговоров Киева и Вашингтона

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала очередной раунд переговоров между представителями Киева и Вашингтона, который должен состояться в ближайшие два дня.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что считает Россию готовой к заключению сделки по украинскому урегулированию. По данным агентства, американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин в отличие от Владимира Зеленского готов пойти на сделку по завершению украинского конфликта.
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине
15 января, 04:24
"Наши команды продолжат работать вместе, и в ближайшие два дня вы увидите очередной раунд диалога", - отметила Стефанишина в интервью агентству Блумберг.
Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.