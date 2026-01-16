Рейтинг@Mail.ru
Посол Украины в США анонсировала новый раунд переговоров Киева и Вашингтона - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 16.01.2026
Посол Украины в США анонсировала новый раунд переговоров Киева и Вашингтона
Посол Украины в США анонсировала новый раунд переговоров Киева и Вашингтона - РИА Новости, 16.01.2026
Посол Украины в США анонсировала новый раунд переговоров Киева и Вашингтона
Посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала очередной раунд переговоров между представителями Киева и Вашингтона, который должен состояться в ближайшие... РИА Новости, 16.01.2026
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, ольга стефанишина, дональд трамп, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Ольга Стефанишина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Посол Украины в США анонсировала новый раунд переговоров Киева и Вашингтона

Посол Украины Стефанишина анонсировала новые переговоры с США в течение 2 дней

© AP Photo / Andreea AlexandruОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Ольга Стефанишина. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала очередной раунд переговоров между представителями Киева и Вашингтона, который должен состояться в ближайшие два дня.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что считает Россию готовой к заключению сделки по украинскому урегулированию. По данным агентства, американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин в отличие от Владимира Зеленского готов пойти на сделку по завершению украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп во время интервью агентству Reuters - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине
15 января, 04:24
"Наши команды продолжат работать вместе, и в ближайшие два дня вы увидите очередной раунд диалога", - отметила Стефанишина в интервью агентству Блумберг.
Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
Вчера, 08:00
 
