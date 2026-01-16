Рейтинг@Mail.ru
Аналитики назвали самые бюджетные направления для отдыха этой зимой - РИА Новости, 16.01.2026
Туризм
Туризм
 
03:38 16.01.2026 (обновлено: 03:39 16.01.2026)
Аналитики назвали самые бюджетные направления для отдыха этой зимой
Аналитики назвали самые бюджетные направления для отдыха этой зимой - РИА Новости, 16.01.2026
Аналитики назвали самые бюджетные направления для отдыха этой зимой
Путешествие по городам и курортам России в зимний сезон 2025-2026 обойдётся на двоих в среднем в 58 тысяч рублей, а самыми бюджетными вариантами стали туры в... РИА Новости, 16.01.2026
туризм
россия
краснодарский край
казань
туризм
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018920016.html
россия
краснодарский край
казань
Дарья Буймова
Аналитики назвали самые бюджетные направления для отдыха этой зимой

РИА Новости: самым бюджетным этой зимой стал тур в поселок Лазаревское

Мужчина гуляет по центральному пляжу в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Путешествие по городам и курортам России в зимний сезон 2025-2026 обойдётся на двоих в среднем в 58 тысяч рублей, а самыми бюджетными вариантами стали туры в Лазаревское (Краснодарский край), Казань и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования пакетных туров Onlinetours.
"Самым доступным вариантом для путешествия этой зимой стала Россия - среднее путешествие обойдется россиянам в 58 тысяч рублей на двоих. Чуть дороже придется заплатить, чтобы отправиться в поездку в Абхазию (62 тысяч рублей) и Белоруссию (88 тысяч рублей), а также страны Закавказья - Армения (105 тысяч рублей) и Грузия (114 тысяч рублей)", - говорится в исследовании.
Туристы во время похода по лесу - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В России вырос спрос на "тихий" туризм
Вчера, 13:13
Так, тур в поселок Лазаревское в Краснодарском крае обойдется в среднем в 20 тысяч рублей, говорится в исследовании. Самыми бюджетными путевками в города России в зимний период стали Казань (со средним чеком 21 тысяч рублей), Санкт-Петербург (29 тысяч рублей) и Ессентуки (30,8 тысячи рублей).
"Среди более далеких стран лидером по доступности стала Турция - средний чек снизился из-за низкого сезона в регионе и составил 143 тысячи рублей - и Египет со средним чеком в 169 тысяч рублей. Интересно, что последний является лидером среди зимних путешествий в 2025 году", - отмечается в исследовании.
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Эксперты рассказали, где россияне предпочитают отдых "все включено"
24 мая 2025, 23:29
 
