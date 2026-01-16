Аналитики назвали самые бюджетные направления для отдыха этой зимой

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Путешествие по городам и курортам России в зимний сезон 2025-2026 обойдётся на двоих в среднем в 58 тысяч рублей, а самыми бюджетными вариантами стали туры в Лазаревское (Краснодарский край), Казань и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования пакетных туров Onlinetours.