Целительница, которую признала сама Ванга. Что она говорила о России? - РИА Новости, 16.01.2026
18:32 16.01.2026
Целительница, которую признала сама Ванга. Что она говорила о России?
Целительница, которую признала сама Ванга. Что она говорила о России?
Ученые фиксировали необычное излучение от ее рук, а неизлечимо больные морские свинки выздоравливали после контакта с этой женщиной. РИА Новости, 16.01.2026
Целительница, которую признала сама Ванга. Что она говорила о России?

© Depositphotos.com / ftelkovРуки пожилой женщины
Руки пожилой женщины
© Depositphotos.com / ftelkov
Руки пожилой женщины
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ученые фиксировали необычное излучение от ее рук, а неизлечимо больные морские свинки выздоравливали после контакта с этой женщиной.
Но главное признание пришло от самой Ванги. Кто же эта загадочная женщина и о чем предупреждала человечество?

Дар, признанный наукой и ясновидящими

Феодора (или Федора) Конюхова родилась в Белоруссии в 1928-м. Способности проявились в три года — семейные предания гласят, что она исцелила собственного отца.
После войны участвовала в восстановлении Минска. Работала в Москве и Алма-Ате, лечила космонавтов в Звездном Городке. Затем, по ее словам, получила "знак свыше" — и вернулась в родную деревню.
© AP Photo / BTAВанга
Ванга
© AP Photo / BTA
Ванга
Настоящим признанием стали слова болгарской провидицы. Ванга не просто упоминала белорусскую целительницу — она отправляла к ней паломников.

"Время тревог"

Федора предупреждала о периоде, который назвала "временем тревог". Она говорила о летних месяцах как о переломной точке, после которой мир уже не будет прежним.
По ее словам, люди начнут ощущать странное беспокойство без видимых причин. Интуиция будет кричать об опасности, сны станут тревожными, инстинкты обострятся. Даже животные будут вести себя необычно, а люди — раздражаться без повода.
Предсказывала ключевое событие, после которого начнется отсчет перемен. Что именно — не уточняла. Но утверждала: три летних месяца станут точкой невозврата для человечества.

Небесный огонь, меняющий судьбы

Одно из самых таинственных предсказаний звучало так: "С неба придет огонь, и у каждого он загорится по-своему". Конкретная дата не была названа.
Можно толковать это буквально: падение метеоритов, аномальная солнечная активность. Можно понимать символически: момент истины, когда скрытое станет явным.
По словам Федоры, наступит время, когда все привычное вдруг станет чуждым. Рабочее место, родной дом, близкие люди — все это может неожиданно ощущаться неправильным, не своим. Но это не катастрофа, а процесс обновления. Никому не удастся остаться в стороне.

Странная эпидемия

Целительница предупреждала о появлении совершенно нового типа заболевания. Не инфекция, не вирус — нечто иное. Речь шла о массовом нарушении способности различать реальное и воображаемое.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Православный крест
По ее мнению, первыми пострадают молодые люди с еще не сформировавшейся психикой. Признаки будут пугающими: звуки, которых нет, искаженные отражения в зеркалах, размытие границ между собственным "я" и внешним миром. Традиционная медицина окажется бессильна — корень проблемы не физический, а духовный.
Причину этой "болезни" Федора видела в самом образе жизни современного человека: разрыв с природой, утрата веры, отчуждение от своих истоков. Исцеление возможно только через живое общение, искреннее участие, человеческое тепло. Никакие лекарства тут не помогут.

Когда рухнут цепи света

"Цепи света станут цепями страха", — так Федора говорила о современных технологиях. Она предупреждала о массовых сбоях интернета, связи, банковских систем. Мир, построенный на цифровых иллюзиях, по ее словам, рухнет как карточный домик.
Электронные деньги исчезнут — "будут как дым: видимы, но недосягаемы".
Выживут не обладатели лучших смартфонов, а те, кто умеют разводить костер и добывать воду. Белорусская целительница задавала риторический вопрос: "Вы готовы к отключению технологий хотя бы на один день?"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродажа смартфонов
Продажа смартфонов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Продажа смартфонов

Вода как новая валюта

Если огонь символизирует духовное очищение, то вода — саму возможность существования. Федора предрекала кризис глобального масштаба. Причины разные: климатические аномалии, техногенное загрязнение, человеческая жадность.
Доступ к воде превратится в главный ресурс — важнее нефти и денег, вместе взятых. Владельцы колодцев, родников, чистых источников станут обладателями настоящего богатства. При этом целительница утверждала: вода хранит информацию и человек способен влиять на нее силой мысли и молитвы.
Охрана водных ресурсов перестанет быть вопросом экологии — это вопрос жизни и смерти.
© iStock.com / LeoPatriziУченый берет пробу биологического материала
Ученый берет пробу биологического материала
© iStock.com / LeoPatrizi
Ученый берет пробу биологического материала

Надежда приходит с востока

Но даже в самых темных видениях Федора оставляла просвет. Она рассказывала о появлении особых людей, которых называла "огненными сердцами" — чистых душой, способных поддержать в критический момент.
Ключевую роль, по ее убеждению, сыграют именно славянские территории: Белоруссия, Россия, Украина. Здесь возродятся забытые традиции, произойдет возвращение к подлинным идеалам — единению с землей, внутренней гармонии, бережному отношению к жизни.
Эти люди не будут знаменитостями с экранов. Они окажутся рядом: учителя, врачи, соседи по деревне. Узнать их можно не взглядом, а только сердцем.

Рецепт выживания

При всей глобальности своих предсказаний Федора предлагала на удивление земные решения. По ее мнению, ключ к спасению лежит в простоте.
© Depositphotos.com / photo_storyРастение на подоконнике
Растение на подоконнике
© Depositphotos.com / photo_story
Растение на подоконнике
Восстановить связь с землей — хотя бы вырастить зелень на окне. Укрепить организм — больше двигаться, закаляться холодной водой, питаться настоящей едой, а не полуфабрикатами. Обрести внутренний стержень — необязательно через церковь, но через веру в светлое начало.
Готовиться к автономности: иметь запас свечей, питьевой воды, печатных книг, всего, что работает без розетки. И самое важное — создавать круг близких по духу людей. "Один — уязвим, десять — уже сила", — учила мудрая женщина.

Живет и предупреждает

Федора Конюхова продолжает жить в деревне Пильшичи. Ее предупреждения звучат актуально всегда — вне зависимости от года на календаре.
Сбылись ли ее пророчества? Частично — да. Цифровые сбои случаются все чаще, люди массово жалуются на тревожность, водные конфликты обостряются. Но самое главное, возможно, еще впереди.
Или уже происходит — только мы пока не осознали масштаб. Как говорила сама Федора: "Люди не замечают перемен, пока не проснутся в совершенно другом мире".
 
 
 
