Трамп заявил, что разговаривает с Си Цзиньпином почти каждую неделю
20:40 16.01.2026 (обновлено: 20:50 16.01.2026)
Трамп заявил, что разговаривает с Си Цзиньпином почти каждую неделю
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривает с председателем КНР Си Цзиньпином по телефону почти каждую неделю. РИА Новости, 16.01.2026
Трамп заявил, что разговаривает с Си Цзиньпином почти каждую неделю

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривает с председателем КНР Си Цзиньпином по телефону почти каждую неделю.
"У меня (запланирован - ред.) звонок с Си (Цзиньпином - ред.). Мы разговариваем почти каждую неделю", - заявил американский лидер в интервью британской газете Daily Mail.
Как отмечает издание, в какой-то момент Трамп остановил интервью и удалился, чтобы поговорить с лидером Китая.
Президент США Дональд Трамп
Планы Трампа посетить Китай в апреле остались без изменений
