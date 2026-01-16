https://ria.ru/20260116/tramp-2068413198.html
Трамп заявил, что разговаривает с Си Цзиньпином почти каждую неделю
Трамп заявил, что разговаривает с Си Цзиньпином почти каждую неделю
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривает с председателем КНР Си Цзиньпином по телефону почти каждую неделю. РИА Новости, 16.01.2026
Трамп заявил, что разговаривает с Си Цзиньпином почти каждую неделю
Трамп разговаривает с Си Цзиньпином почти каждую неделю