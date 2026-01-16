Рейтинг@Mail.ru
Планы Трампа посетить Китай в апреле остались без изменений - РИА Новости, 16.01.2026
00:53 16.01.2026
Планы Трампа посетить Китай в апреле остались без изменений
Планы Трампа посетить Китай в апреле остались без изменений - РИА Новости, 16.01.2026
Планы Трампа посетить Китай в апреле остались без изменений
Планы президента США Дональда Трампа посетить Китай в апреле остаются без изменений, сообщил американский министр торговли Говард Латник. РИА Новости, 16.01.2026
Планы Трампа посетить Китай в апреле остались без изменений

Латник: планы Трампа посетить Китай в апреле остаются в силе

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа посетить Китай в апреле остаются без изменений, сообщил американский министр торговли Говард Латник.
"Это (визит Трампа в Китай – ред.) по-прежнему в силе", - сообщил Латник в эфире телеканала CNBC.
Трамп ранее заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в апреле Китай.
В январе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге не ответил на вопрос о том, повлияет ли военная операция США в Венесуэле на ожидаемый в апреле визит Трампа в Китай.
Последний раз Трамп и Си Цзиньпин встречались 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
