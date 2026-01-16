Планы Трампа посетить Китай в апреле остались без изменений

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа посетить Китай в апреле остаются без изменений, сообщил американский министр торговли Говард Латник.
Трамп ранее заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в апреле Китай.
Последний раз Трамп и Си Цзиньпин встречались 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
Китай резко сократил вложения в госдолг США при Трампе
13 января, 05:47