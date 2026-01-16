Рейтинг@Mail.ru
Театр, который нельзя пропустить. Главные премьеры сезона
Культура
 
08:00 16.01.2026
Театр, который нельзя пропустить. Главные премьеры сезона
Театр, который нельзя пропустить. Главные премьеры сезона
Театр, который нельзя пропустить. Главные премьеры сезона
В новом году в московских театрах — плотный график премьер, возвращение знаковых спектаклей и свежие режиссерские версии классики. Cамые заметные события... РИА Новости, 16.01.2026
Театр, который нельзя пропустить. Главные премьеры сезона

Спектакль "ТОТ самый № 13" на сцене театра "Современник"
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Жанна Старицына. В новом году в московских театрах — плотный график премьер, возвращение знаковых спектаклей и свежие режиссерские версии классики. Cамые заметные события ближайших месяцев — в материале РИА Новости.

Январь: "Тот самый № 13", "Капитанская дочка" и "Незнайка"

Спектакль "ТОТ самый № 13" на сцене театра "Современник"
Театральный год начинается с легенды. На сцене Театра Олега Табакова — "Тот самый № 13" в постановке Владимира Машкова. Комедию по пьесе Рэя Куни режиссер впервые поставил в 2001-м в МХТ имени А. П. Чехова, и больше двадцати лет спектакль собирал аншлаги. Сюжет о помощнике премьер-министра и его секретаре по-прежнему строится на цепочке недоразумений и комичных ситуаций. В обновленной версии роли распределены так: Ричард Уилли — Сергей Угрюмов, Джордж Пигден — Владислав Миллер.
В Театре Ермоловой 24 января зрителей ждет "Сын" — современная пьеса французского драматурга Флориана Зеллера. Это злободневная история о семье после развода: 17-летний Николя живет с матерью, а затем вынужден переехать к отцу и его новой семье. В центре внимания — хрупкое подростковое состояние, одиночество и попытка быть услышанным. В роли Николя — Леон Кемстач, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в роли отца — Константин Плотников.
Не обойдется и без классики: 23 января в Театре имени Пушкина запланирована премьера "Капитанской дочки" в постановке Олега Долина. Режиссер, лауреат премии "Ника", до этого работал с детскими спектаклями, а также с пьесами Мольера и Шекспира.
На Новой сцене Театра Вахтангова номинант "Золотой маски" Юрий Титов представит свою версию "Иосифа и его братьев" по Томасу Манну. Это переосмысление ветхозаветной истории и поиск ответов на вечные вопросы о происхождении мира, человека и его души.
А для юных зрителей в Театре имени Моссовета (сцена "Под крышей") приготовили премьеру интерактивного спектакля "Незнайка" по мотивам книги Николая Носова. Дети станут не просто зрителями, а соучастниками происходящего. Артисты будут активно общаться с залом, и именно подсказки публики помогут герою справиться с трудностями.

Февраль: "Дон Кихот", "Легенда о Паганини" и "Турандот"

В конце зимы в МХТ имени А. П. Чехова сразу две премьеры. Первая — "Дон Кихот" на основной сцене. Режиссер Николай Рощин приурочил спектакль к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Именно он в 1937-м написал пьесу по роману Сервантеса, но при жизни автора ее так и не поставили. Теперь этот текст получает новое театральное воплощение. В главных ролях — Илья Козырев и Иван Волков, также в спектакле занята Ирина Пегова. Вторая премьера — свежий взгляд на "Вия" Николая Гоголя.
В Театре Вахтангова февраль тоже богат на новинки. На основной сцене Олег Долин выпускает "Ромео и Джульетту", а на Новой появится "Легенда о Паганини" по пьесе Владимира Балашова. Этот текст входит в его цикл "Творцы", где каждая "стиховая" пьеса посвящена какой-либо выдающейся личности в истории искусства. Паганини — один из таких героев. Режиссер постановки — Наталья Ковалева.
Театр на Таганке обратится к Лермонтову и его "Герою нашего времени". Режиссер Сергей Тонышев говорил, что хочет сделать спектакль "очень живым", потому что Печорин для него — "невероятный парадокс". Он одновременно и ироничный, и сочувствующий, может увлечься переживаниями другого человека и тут же обернуть все в насмешку. Эту сложную и противоречивую фигуру на сцене воплотит Даниил Роменский.
Любителей классической музыки заинтересует премьера Большого театра: 19 февраля на исторической сцене покажут оперу "Турандот" Джакомо Пуччини. Свой взгляд на сказку о принцессе и ее загадки представит режиссер Алексей Франдетти.

Март: "Чайка", "Фауст", "Белая гвардия"

Не менее насыщенным для театралов будет начало весны. В Театре имени Моссовета 13 марта Андрей Кончаловский покажет "Чайку" с Юлией Высоцкой в роли Аркадиной. Этот спектакль уже выходил здесь в 2004-м, теперь зрителей ждет новая редакция. Партнерами Высоцкой, по предварительной информации, станут Алексей Гришин в роли Тригорина и Арсений Васильевых в роли Треплева.
В Театре имени Вахтангова выйдет "Фауст" Гете в постановке Андрея Тимошенко. В главных ролях репетируют Евгений Князев, Владимир Логвинов, Мария Волкова, Виталий Иванов и другие артисты. Обращение к "Фаусту" — это всегда попытка поговорить о вечных вопросах, но каждый раз на языке своего времени.
В Малом театре готовят "Белую гвардию". Режиссер-постановщик — заслуженный артист России, лауреат премии Правительства России Алексей Дубровский. Роль Алексея Турбина исполнит Игорь Петренко. Булгаковский текст о семье, выборе и человеческом достоинстве в эпоху катастроф снова возвращается на академическую сцену.
А на малой сцене Театра имени А. П. Чехова покажут "Похороните меня за плинтусом" по повести Павла Санаева. Режиссер Филипп Гуревич берется за очень личную и эмоционально непростую историю, хорошо знакомую читателям и зрителям по экранизации, но в театре она прозвучит особенно камерно и остро.
Поните, что приобретать билеты стоит только на официальных сайтах театров или в сервисе "Мосбилет".
Сцена из спектакля Война и мир - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Театр Вахтангова выступит в Дубае со спектаклем "Война и мир"
11 января, 16:05
 
Мария Селиванова
 
 
