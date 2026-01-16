"Уралвагонзавод" рассказал о производстве двигателей для Т-34 во время ВОВ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Производство двигателя В-2, разработанного КБ под руководством Ивана Трашутина по прозвищу Иван-дизель для легендарных танков Т-34, было организовано за 35 дней, всего во время Великой Отечественной войны их было произведено почти 50 тысяч, сообщает пресс-служба "Уралвагонзавода" (УВЗ).
Знаменитому конструктору двигателя В-2 для Т-34 Трашутину и других танков в пятницу исполнилось бы 120 лет. Он создал 87 основных типов дизельных двигателей. Его судьба тесно связана с Танкоградом, именно он заложил основу Челябинской конструкторской двигательной школы.
"В Танкограде-Челябинске с октября 1941 года Трашутин займет должность главного конструктора по моторостроению и главного конструктора СКБ № 75, которое ему предстоит возглавлять следующие 40 лет жизни. Ценой невероятных усилий всего за 35 дней в Челябинске был организован выпуск танковых моторов. За годы Великой Отечественной войны для армии и других оборонных предприятий челябинским Кировским заводом было выпущено 48,5 тысяч дизельных моторов, разработанных конструкторским бюро под руководством Ивана Яковлевича", - говорится в сообщении.
В технической среде в то время за Трашутиным прочно закрепится прозвище Иван-дизель. Его в оборот запустили немцы, так как дизель В-2 положил начало целой линейке двигателей для средних и тяжелых танков.
"Уже после войны трашутинские двигатели новых серий и поколений будут базовыми для бронетанковых войск. Всего за период конструкторской деятельности челябинский Иван-дизель создал 87 основных типов дизельных двигателей, не считая опытных, экспериментальных, не пошедших в серийное производство, которые устанавливались на 76 видов техники военного назначения, а также на гражданскую технику", - отмечает УВЗ.
