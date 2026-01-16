Рейтинг@Mail.ru
"Уралвагонзавод" рассказал о производстве двигателей для Т-34 во время ВОВ - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/tank-2068269267.html
"Уралвагонзавод" рассказал о производстве двигателей для Т-34 во время ВОВ
"Уралвагонзавод" рассказал о производстве двигателей для Т-34 во время ВОВ - РИА Новости, 16.01.2026
"Уралвагонзавод" рассказал о производстве двигателей для Т-34 во время ВОВ
Производство двигателя В-2, разработанного КБ под руководством Ивана Трашутина по прозвищу Иван-дизель для легендарных танков Т-34, было организовано за 35... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:49:00+03:00
2026-01-16T11:49:00+03:00
челябинск
уралвагонзавод
т-34
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002291366_0:6:3000:1694_1920x0_80_0_0_5984942bd33197944d4d33fe9c1f72bd.jpg
https://ria.ru/20250421/tankshturmovik-2012524221.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002291366_192:0:2503:1733_1920x0_80_0_0_c7e183ce2e8f2d5389ec5afaf9f8c62e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, уралвагонзавод, т-34, великая отечественная война (1941-1945)
Челябинск, Уралвагонзавод, Т-34, Великая Отечественная война (1941-1945)
"Уралвагонзавод" рассказал о производстве двигателей для Т-34 во время ВОВ

"Уралвагонзавод": производство двигателя для Т-34 организовали за 35 дней

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанки Т-34 перед отправкой на фронт
Танки Т-34 перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танки Т-34 перед отправкой на фронт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Производство двигателя В-2, разработанного КБ под руководством Ивана Трашутина по прозвищу Иван-дизель для легендарных танков Т-34, было организовано за 35 дней, всего во время Великой Отечественной войны их было произведено почти 50 тысяч, сообщает пресс-служба "Уралвагонзавода" (УВЗ).
Знаменитому конструктору двигателя В-2 для Т-34 Трашутину и других танков в пятницу исполнилось бы 120 лет. Он создал 87 основных типов дизельных двигателей. Его судьба тесно связана с Танкоградом, именно он заложил основу Челябинской конструкторской двигательной школы.
"В Танкограде-Челябинске с октября 1941 года Трашутин займет должность главного конструктора по моторостроению и главного конструктора СКБ № 75, которое ему предстоит возглавлять следующие 40 лет жизни. Ценой невероятных усилий всего за 35 дней в Челябинске был организован выпуск танковых моторов. За годы Великой Отечественной войны для армии и других оборонных предприятий челябинским Кировским заводом было выпущено 48,5 тысяч дизельных моторов, разработанных конструкторским бюро под руководством Ивана Яковлевича", - говорится в сообщении.
В технической среде в то время за Трашутиным прочно закрепится прозвище Иван-дизель. Его в оборот запустили немцы, так как дизель В-2 положил начало целой линейке двигателей для средних и тяжелых танков.
"Уже после войны трашутинские двигатели новых серий и поколений будут базовыми для бронетанковых войск. Всего за период конструкторской деятельности челябинский Иван-дизель создал 87 основных типов дизельных двигателей, не считая опытных, экспериментальных, не пошедших в серийное производство, которые устанавливались на 76 видов техники военного назначения, а также на гражданскую технику", - отмечает УВЗ.
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт
21 апреля 2025, 14:30
 
ЧелябинскУралвагонзаводТ-34Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала