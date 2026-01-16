Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 2835 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 16.01.2026 (обновлено: 12:58 16.01.2026)
ВСУ потеряли более 2835 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли более 2835 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 16.01.2026
ВСУ потеряли более 2835 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
Российские подразделения группировки "Центр" наступали в течение недели в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, уничтожили за это время более РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
днепропетровская область
ВСУ потеряли более 2835 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли более 2835 боевиков и 3 танка в зоне действий "Центра" за неделю

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" наступали в течение недели в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, уничтожили за это время более 2835 военнослужащих ВСУ, три танка, 30 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пяти бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
