ВСУ потеряли более 2835 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
Российские подразделения группировки "Центр" наступали в течение недели в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, уничтожили за это время более РИА Новости, 16.01.2026
ВСУ потеряли более 2835 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
