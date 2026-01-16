Рейтинг@Mail.ru
Суд изъял имущество экс-мэра Сочи и его близких - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 16.01.2026 (обновлено: 23:42 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/sud-2068402965.html
Суд изъял имущество экс-мэра Сочи и его близких
Суд изъял имущество экс-мэра Сочи и его близких - РИА Новости, 16.01.2026
Суд изъял имущество экс-мэра Сочи и его близких
Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество экс-мэра Алексея Копайгородского и его родственников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:44:00+03:00
2026-01-16T23:42:00+03:00
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
генеральная прокуратура рф
алексей копайгородский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685434_0:0:831:468_1920x0_80_0_0_dba2a9b6dc56d88bbf8ab1557c7544d9.jpg
https://ria.ru/20250713/sud-2028831731.html
https://ria.ru/20260116/storonnik-2068392178.html
https://ria.ru/20260116/vina-2068322579.html
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685434_0:0:785:589_1920x0_80_0_0_a1f61f0ea9101bab2b1017a9dd7f8337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сочи, краснодарский край, генеральная прокуратура рф, алексей копайгородский
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Генеральная прокуратура РФ, Алексей Копайгородский
Суд изъял имущество экс-мэра Сочи и его близких

Суд изъял имущество экс-мэра Сочи Копайгородского на 1,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский
Экс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
Перейти в медиабанк
Экс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 16 янв — РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество экс-мэра Алексея Копайгородского и его родственников, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Иск Генеральной прокуратуры в интересах России удовлетворить, обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея Сергеевича на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей", — огласила решение судья.
Суд - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Супруга экс-мэра Сочи Копайгородского хочет судиться с СИЗО
13 июля 2025, 05:49
Его нужно исполнить незамедлительно. Исключение делается только для квартиры в Москве площадью 152,9 квадратных метра, в которой проживают несовершеннолетние дети.
Согласно исковым материалам, бывший мэр фактически владеет элитной и коммерческой недвижимостью, в том числе жилыми и нежилыми помещениями, а также земельными участками в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве.
Во время обысков у Копайгородского и его родственников правоохранители нашли деньги, дорогостоящие автомобили, часы, ювелирные изделия, множество икон, ружье из дамасской стали начала XIX века и элитные вина, стоимость которых достигала двух миллионов рублей за бутылку.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Сотрудника "Росатома" АСЭ задержали за финансирование экстремизма
Вчера, 19:03
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024-го из-за перехода на новое место работы. В конце сентября того же года его арестовали. В декабре 2025-го Верховный суд продлил на полгода срок содержания под стражей.
Бывшему чиновнику и его супруге Янине вменяют часть четвертую статьи 160 УК России ("Присвоение или растрата"). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены взятки от бизнесмена в размере 43 миллионов рублей (статьи 290 и 291.1 УК России). Кроме того, его обвиняют в легализации средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления (часть четвертая статьи 174.1 УК России), а Янину — в принуждении свидетеля к даче ложных показаний (часть вторая статьи 309 УК России). Свою вину они не признают.
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Экс-замначальника московского метро признал вину в получении взятки
Вчера, 15:13
 
ПроисшествияРоссияСочиКраснодарский крайГенеральная прокуратура РФАлексей Копайгородский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала