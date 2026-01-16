Суд изъял имущество экс-мэра Сочи и его близких

СОЧИ, 16 янв — РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество экс-мэра Алексея Копайгородского и его родственников, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Иск Генеральной прокуратуры в интересах России удовлетворить, обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея Сергеевича на общую сумму не менее 1 673 633 247 рублей", — огласила решение судья.
Его нужно исполнить незамедлительно. Исключение делается только для квартиры в Москве площадью 152,9 квадратных метра, в которой проживают несовершеннолетние дети.
Согласно исковым материалам, бывший мэр фактически владеет элитной и коммерческой недвижимостью, в том числе жилыми и нежилыми помещениями, а также земельными участками в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве.
Во время обысков у Копайгородского и его родственников правоохранители нашли деньги, дорогостоящие автомобили, часы, ювелирные изделия, множество икон, ружье из дамасской стали начала XIX века и элитные вина, стоимость которых достигала двух миллионов рублей за бутылку.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024-го из-за перехода на новое место работы. В конце сентября того же года его арестовали. В декабре 2025-го Верховный суд продлил на полгода срок содержания под стражей.
Бывшему чиновнику и его супруге Янине вменяют часть четвертую статьи 160 УК России ("Присвоение или растрата"). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены взятки от бизнесмена в размере 43 миллионов рублей (статьи 290 и 291.1 УК России). Кроме того, его обвиняют в легализации средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления (часть четвертая статьи 174.1 УК России), а Янину — в принуждении свидетеля к даче ложных показаний (часть вторая статьи 309 УК России). Свою вину они не признают.