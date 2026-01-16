Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор еще двум участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/sud-2068319795.html
Суд вынес приговор еще двум участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд вынес приговор еще двум участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 16.01.2026
Суд вынес приговор еще двум участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд в Ставропольском крае приговорил еще двух участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к 8,5 и 10 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:01:00+03:00
2026-01-16T15:01:00+03:00
происшествия
ставропольский край
россия
республика дагестан
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250716/besporyadki-2029517750.html
https://ria.ru/20260115/mahachkala-2067958235.html
ставропольский край
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, россия, республика дагестан, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Республика Дагестан, Генеральная прокуратура РФ
Суд вынес приговор еще двум участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Два участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили 8,5 и 10 лет колонии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 16 янв – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил еще двух участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к 8,5 и 10 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде 8 лет 6 месяцев и 10 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сообщили в прокуратуре.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Суд вынес приговор еще семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
16 июля 2025, 16:58
По данным ведомства, подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В ходе рассмотрения дела установлено, что 29 октября 2023 года Анварбек Атаев и Рабадан Раджабов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.
Ранее подсудимые были признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) приговором Армавирского городского суда Краснодарского края. Им были назначены наказания в виде 6 лет 4 месяцев и 8 лет 6 месяцев колонии общего режима.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступило 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Первый приговор был вынесен в августе 2024 года. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Махачкале рассказали подробности беспорядков в аэропорту
15 января, 05:02
 
ПроисшествияСтавропольский крайРоссияРеспублика ДагестанГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала