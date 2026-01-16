Суд вынес приговор еще двум участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

ПЯТИГОРСК, 16 янв – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил еще двух участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к 8,5 и 10 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Республики Дагестан. Суд… назначил подсудимым наказание в виде 8 лет 6 месяцев и 10 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В ходе рассмотрения дела установлено, что 29 октября 2023 года Анварбек Атаев и Рабадан Раджабов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.
Ранее подсудимые были признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) приговором Армавирского городского суда Краснодарского края. Им были назначены наказания в виде 6 лет 4 месяцев и 8 лет 6 месяцев колонии общего режима.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступило 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Первый приговор был вынесен в августе 2024 года. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
