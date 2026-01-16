https://ria.ru/20260116/sud-2068237931.html
Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесли приговор
Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесли приговор
Южнокорейский суд приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля, который в декабре 2024 года ввел в стране краткосрочное военное положение, к 5 годам... РИА Новости, 16.01.2026
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель
Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесли приговор
Суд Южной Кореи приговорил экс-президента Юн Сок Еля к 5 годам тюрьмы