09:22 16.01.2026 (обновлено: 09:25 16.01.2026)
Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесли приговор
Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Елю вынесли приговор

Суд Южной Кореи приговорил экс-президента Юн Сок Еля к 5 годам тюрьмы

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Южнокорейский суд приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля, который в декабре 2024 года ввел в стране краткосрочное военное положение, к 5 годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании правосудию, передает агентство Рёнхап.
"Юн Сок Ёль приговорен к 5 годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту", - говорится в сообщении агентства.
По данным суда, экс-президент препятствовал задержанию следователями в январе 2025 года. Ранее прокуратура затребовала для него по этому обвинения наказания в виде 10 лет тюрьмы.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Сеул заявил, что приговор экс-президенту будет отвечать ожиданиям народа
13 января, 17:07
 
