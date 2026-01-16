Рейтинг@Mail.ru
Названы страны СНГ, где приостановят выдачу иммиграционных виз США - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/strany-2068207168.html
Названы страны СНГ, где приостановят выдачу иммиграционных виз США
Названы страны СНГ, где приостановят выдачу иммиграционных виз США - РИА Новости, 16.01.2026
Названы страны СНГ, где приостановят выдачу иммиграционных виз США
Приостановка выдачи иммиграционных виз США коснется девяти стран СНГ, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T02:42:00+03:00
2026-01-16T02:42:00+03:00
в мире
таджикистан
украина
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155148/60/1551486023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4089d8569ced512e4aadb1b55abf26c.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2067967623.html
https://ria.ru/20260114/usa-2067872352.html
таджикистан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155148/60/1551486023_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47fcc20dba5d95f33fef9fe0c94ba79e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, украина, снг
В мире, Таджикистан, Украина, СНГ
Названы страны СНГ, где приостановят выдачу иммиграционных виз США

РИА Новости: США приостановили выдачу виз для граждан девяти стран СНГ

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США и американская виза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Приостановка выдачи иммиграционных виз США коснется девяти стран СНГ, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.
Ранее госдепартамент США объявил, что приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
Виза в США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Госдеп предупредил обладателей американских виз о постоянных проверках
Вчера, 07:39
В список стран, на которые распространяются новые визовые ограничения, вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия и Узбекистан, свидетельствуют изученные данные.
При этом похожие ограничения уже действуют с 1 января в отношении Туркменистана, выяснило РИА Новости.
Таким образом, из всех стран СНГ приостановка выдачи иммиграционных виз не затронет лишь Таджикистан и Украину.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ: США приостановили оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию
14 января, 17:18
 
В миреТаджикистанУкраинаСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала