Названы страны СНГ, где приостановят выдачу иммиграционных виз США
Названы страны СНГ, где приостановят выдачу иммиграционных виз США
Приостановка выдачи иммиграционных виз США коснется девяти стран СНГ, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные. РИА Новости, 16.01.2026
таджикистан
украина
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Приостановка выдачи иммиграционных виз США коснется девяти стран СНГ, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.
Ранее госдепартамент США объявил, что приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
В список стран, на которые распространяются новые визовые ограничения, вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия и Узбекистан, свидетельствуют изученные данные.
При этом похожие ограничения уже действуют с 1 января в отношении Туркменистана, выяснило РИА Новости.
Таким образом, из всех стран СНГ
приостановка выдачи иммиграционных виз не затронет лишь Таджикистан
и Украину
.