Столтенберг не исключил, что США могут покинуть НАТО - РИА Новости, 16.01.2026
23:59 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/stoltenberg-2068438049.html
Столтенберг не исключил, что США могут покинуть НАТО
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что США ввиду разногласий с европейскими членами альянса могут его покинуть, об этом он заявил в РИА Новости, 16.01.2026
в мире
сша
йенс столтенберг
нато
в мире, сша, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг не исключил, что США могут покинуть НАТО

Столтенберг допустил, что США могут покинуть НАТО

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что США ввиду разногласий с европейскими членами альянса могут его покинуть, об этом он заявил в интервью изданию Spiegel.
"Мы должны выстраивать отношения с США, а это означает и то, что нужно говорить, когда мы с ними не согласны. Второй посыл таков: я не могу обещать, что США останутся в НАТО. Никто не может этого обещать", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп призвал НАТО помочь США получить Гренландию
14 января, 14:45
Столтенберг подчеркнул, что остальные члены НАТО должны делать всё, что в их силах, чтобы снизить риск выхода США из альянса, но оставаться в позиции, которая позволит "справиться с тем, если они это все-таки сделают".
"Ничто не вечно, обстоятельства могут меняться. Но мы можем задаться вопросом, какие действия увеличат шансы на сохранение НАТО и трансатлантического единства", - добавил он.
Кроме того, Столтенберг призвал серьезно отнестись к заявлениям Соединённых Штатов о намерении взять под контроль Гренландию.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Плюет в лицо". В США жестко ответили на заявления НАТО о войне с Россией
14 января, 15:15
 
