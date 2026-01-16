https://ria.ru/20260116/stoltenberg-2068438049.html
Столтенберг не исключил, что США могут покинуть НАТО
Столтенберг не исключил, что США могут покинуть НАТО - РИА Новости, 16.01.2026
Столтенберг не исключил, что США могут покинуть НАТО
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что США ввиду разногласий с европейскими членами альянса могут его покинуть, об этом он заявил в РИА Новости, 16.01.2026
Столтенберг не исключил, что США могут покинуть НАТО
