ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Комитет по национальной безопасности Палаты представителей США запросил у министерства внутренней безопасности (МВБ) срочный закрытый брифинг на фоне сообщений о том, что Управление внутренней безопасности (HSI) при администрации экс-президента Джо Байдена якобы в рамках тайной операции приобрело устройство, предположительно связанное с "гаванским синдромом".

Точная сумма, потраченная на покупку устройства, а также место, где министерство могло бы приобрести его, остаются неизвестными. Однако, члены комитета предполагают, что общая сумма представляет из себя "восьмизначное число", что свидетельствует о цене, превышающей или равной 10 миллионам долларов.

"Для содействия комитету в выполнении его контрольно-надзорных функций мы настоятельно просим провести закрытый брифинг для сотрудников с предоставлением указанной ниже информации как можно скорее, но не позднее 30 января 2026 года", – говорится в обращении членов комитета к министру внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Комитет хочет получить подробный протокол процедуры закупки устройства, окончательную сумму оплаты, а также результаты испытаний, организованных министерством обороны. Особый интерес для подписавшихся под этим обращением представляет то, с какой целью эта покупка могла бы быть совершена.

В конце 2024 года специальный комитет по разведке сената США , несмотря на позицию разведсообщества об отсутствии связи "гаванского синдрома" с иностранными государствами, призвал собирать информацию о "новых технологиях иностранных противников, включающих направленное энергетическое оружие".

Таджикистане и России. Проявления "гаванского синдрома" – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом - впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене , странах Африки