Комитет по нацбезопасности США запросил закрытый брифинг у МВБ - РИА Новости, 16.01.2026
04:28 16.01.2026
Комитет по нацбезопасности США запросил закрытый брифинг у МВБ
Комитет по нацбезопасности США запросил закрытый брифинг у МВБ
2026-01-16T04:28:00+03:00
2026-01-16T04:28:00+03:00
в мире
сша
куба
китай
джо байден
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
сша
куба
китай
В мире, США, Куба, Китай, Джо Байден, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Комитет по нацбезопасности США запросил закрытый брифинг у МВБ

Конгресс США просит у МВБ брифинг об устройстве, связанном с гаванским синдромом

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Комитет по национальной безопасности Палаты представителей США запросил у министерства внутренней безопасности (МВБ) срочный закрытый брифинг на фоне сообщений о том, что Управление внутренней безопасности (HSI) при администрации экс-президента Джо Байдена якобы в рамках тайной операции приобрело устройство, предположительно связанное с "гаванским синдромом".
Точная сумма, потраченная на покупку устройства, а также место, где министерство могло бы приобрести его, остаются неизвестными. Однако, члены комитета предполагают, что общая сумма представляет из себя "восьмизначное число", что свидетельствует о цене, превышающей или равной 10 миллионам долларов.
"Для содействия комитету в выполнении его контрольно-надзорных функций мы настоятельно просим провести закрытый брифинг для сотрудников с предоставлением указанной ниже информации как можно скорее, но не позднее 30 января 2026 года", – говорится в обращении членов комитета к министру внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Комитет хочет получить подробный протокол процедуры закупки устройства, окончательную сумму оплаты, а также результаты испытаний, организованных министерством обороны. Особый интерес для подписавшихся под этим обращением представляет то, с какой целью эта покупка могла бы быть совершена.
В конце 2024 года специальный комитет по разведке сената США, несмотря на позицию разведсообщества об отсутствии связи "гаванского синдрома" с иностранными государствами, призвал собирать информацию о "новых технологиях иностранных противников, включающих направленное энергетическое оружие".
Проявления "гаванского синдрома" – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом - впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России.
По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек. Разведсообщество США в 2023 году выпустило доклад, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в загранкомандировках не связан с действиями "иностранных противников".
В миреСШАКубаКитайДжо БайденУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
