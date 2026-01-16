В США отменили решение суда об освобождении пропалестинского активиста

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Американский апелляционный суд отменил решение суда нижней инстанции об освобождении пропалестинского активиста Махмуд Халила, которому грозит депортация в Алжир, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

"Мы отменяем предыдущее решение и направляем дело на новое рассмотрение с указанием отклонить ходатайство Халила о судебной проверке законности задержания", - говорится в решении апелляционного суда по третьему округу.

Госдеп США уже охарактеризовал это решение как победу.

"Это большая победа для администрации (президента США Дональда) Трампа. Мы не позволим сторонникам терроризма подвергать угрозе национальную безопасность Соединённых Штатов", - написал госдеп в cоцсети X.

Пограничная служба США задержала палестинского студента-активиста Халила, который устраивал протесты против Израиля Колумбийском университете весной 2024 года. Сам активист назвал себя политическим заключенным и заявил, что стал целью администрации Трампа, якобы подавляющей инакомыслие в стране.

В июне 2025 года судья в штате Нью-Джерси постановил, что обоснование правительства для задержания Халила, вероятно, является неконституционным, и распорядился освободить его из-под ареста.