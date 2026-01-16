Ученые заметили на Солнце корональную дыру необычной формы

"На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевернутую цифру один, хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть. Высота "цифры" около миллиона километров", — говорится в Telegram-канале лаборатории.