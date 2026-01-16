https://ria.ru/20260116/solntse-2068255801.html
Ученые заметили на Солнце корональную дыру необычной формы
На Солнце образовалась крупная корональная дыра необычной формы, напоминающей единицу, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 16.01.2026
ИКИ РАН: на Солнце появилась крупная корональная дыра в форме цифры 1
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
На Солнце образовалась крупная корональная дыра необычной формы, напоминающей единицу, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ
РАН.
"На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевернутую цифру один, хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть. Высота "цифры" около миллиона километров", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Там отметили, что активное возникновение корональных дыр, характерное для спада солнечной активности после прохождения пика, началось еще в первые месяцы 2025-го. Тогда из-за этого резко выросло число магнитных бурь.
Нынешний вид Солнца подтверждает, что эта тенденция сохраняется, подчеркнули в лаборатории. По прогнозу ученых, в 2026-м число магнитных бурь превысит показатель предыдущего года.