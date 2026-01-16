Рейтинг@Mail.ru
Снегопады на юге России не навредили озимым, заявила глава Минсельхоза - РИА Новости, 16.01.2026
18:04 16.01.2026
Снегопады на юге России не навредили озимым, заявила глава Минсельхоза
Снегопады на юге России не повлияли на озимые, все в хорошем состоянии, такого не было уже давно, рассказала журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 16.01.2026
экономика
россия, краснодарский край, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Краснодарский край, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Зерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Зерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Снегопады на юге России не повлияли на озимые, все в хорошем состоянии, такого не было уже давно, рассказала журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Пока хорошо… Дмитрий Николаевич (Патрушев, вице-премьер РФ - ред.) поехал в Краснодарский край. Сказал, все 100% в хорошем, удовлетворительном состоянии. Такого не было уже давно", - сказала она.
Российское зерно высоко ценят в мире, заявила Лут
Россия, Краснодарский край, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
 
 
