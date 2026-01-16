https://ria.ru/20260116/sneg-2068380073.html
Снегопады на юге России не навредили озимым, заявила глава Минсельхоза
Снегопады на юге России не навредили озимым, заявила глава Минсельхоза - РИА Новости, 16.01.2026
Снегопады на юге России не навредили озимым, заявила глава Минсельхоза
Снегопады на юге России не повлияли на озимые, все в хорошем состоянии, такого не было уже давно, рассказала журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 16.01.2026
россия
краснодарский край
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
россия
краснодарский край
