Французский политик отреагировал на слова фон дер Ляйен о сделке с Меркосур

ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в пятницу, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен своими словами о соглашении о свободной торговле ЕС с южноамериканским общим рынком Меркосур "плюнула в лицо" французам.
Глава ЕК накануне заявила в ходе своего выступления на Кипре, что Европейский союз и Меркосур будут "писать историю" через подписание соглашения о свободной торговле, которое запланировано на 17 января. Она добавила, что ЕС стремится "пойти дальше" и завершить переговоры об аналогичных соглашениях с Индией, Австралией, ОАЭ и Малайзией.
"Немыслимая провокация! Урсула фон дер Ляйен только что плюнула в лицо французам и фермерам как никогда прежде!" - написал политик на своей странице в социальной сети Х, комментируя заявления главы ЕК.
"FREXIT (выход Франции из ЕС - ред.) является необходимым и срочным (шагом - ред.) для спасения Франции и ее сельского хозяйства!" - написал он.
Урсула фон дер Ляйен 17 января отправится в Парагвай подписывать соглашение с Меркосур, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом. ЕП пока дату голосования по соглашению не назначил.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.