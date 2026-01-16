Рейтинг@Mail.ru
Французский политик отреагировал на слова фон дер Ляйен о сделке с Меркосур - РИА Новости, 16.01.2026
14:33 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/sdelka-2068314886.html
Французский политик отреагировал на слова фон дер Ляйен о сделке с Меркосур
Французский политик отреагировал на слова фон дер Ляйен о сделке с Меркосур - РИА Новости, 16.01.2026
Французский политик отреагировал на слова фон дер Ляйен о сделке с Меркосур
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в пятницу, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен своими словами о соглашении о... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:33:00+03:00
2026-01-16T14:33:00+03:00
Французский политик отреагировал на слова фон дер Ляйен о сделке с Меркосур

Филиппо: фон дер Ляйен плюнула в лицо французам словами о сделке с Меркосур

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в пятницу, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен своими словами о соглашении о свободной торговле ЕС с южноамериканским общим рынком Меркосур "плюнула в лицо" французам.
Глава ЕК накануне заявила в ходе своего выступления на Кипре, что Европейский союз и Меркосур будут "писать историю" через подписание соглашения о свободной торговле, которое запланировано на 17 января. Она добавила, что ЕС стремится "пойти дальше" и завершить переговоры об аналогичных соглашениях с Индией, Австралией, ОАЭ и Малайзией.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Европу охватила паника. Урсула готова подписать "безумный план"
15 января, 08:00
"Немыслимая провокация! Урсула фон дер Ляйен только что плюнула в лицо французам и фермерам как никогда прежде!" - написал политик на своей странице в социальной сети Х, комментируя заявления главы ЕК.
Филиппо также призвал к выходу Франции из ЕС, поскольку это, по его словам, спасет как саму страну, так и ее сельское хозяйство.
"FREXIT (выход Франции из ЕС - ред.) является необходимым и срочным (шагом - ред.) для спасения Франции и ее сельского хозяйства!" - написал он.
Урсула фон дер Ляйен 17 января отправится в Парагвай подписывать соглашение с Меркосур, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом. ЕП пока дату голосования по соглашению не назначил.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В ЕП хотят вынести вотум недоверия фон дер Ляйен, пишут СМИ
14 января, 09:38
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Евродепутат назвала сделку с Меркосур наихудшим соглашением в истории ЕС
12 января, 14:47
 
