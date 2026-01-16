https://ria.ru/20260116/rostov-2068275218.html
Стали известны соперники "Ростова" на сборах в ОАЭ
Стали известны соперники "Ростова" на сборах в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Стали известны соперники "Ростова" на сборах в ОАЭ
"Ростов" проведет восемь товарищеских матчей во время зимних тренировочных сборов, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
футбол
спорт
абу-даби
ростов-на-дону
ростов
армения
родина (москва)
локомотив (москва)
https://ria.ru/20260116/barselona-2068201407.html
абу-даби
ростов-на-дону
армения
"Ростов" сыграет восемь товарищеских матчей во время зимних сборов в Абу-Даби