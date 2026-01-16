Рейтинг@Mail.ru
Стали известны соперники "Ростова" на сборах в ОАЭ
12:00 16.01.2026 (обновлено: 12:21 16.01.2026)
Стали известны соперники "Ростова" на сборах в ОАЭ
Стали известны соперники "Ростова" на сборах в ОАЭ

"Ростов" сыграет восемь товарищеских матчей во время зимних сборов в Абу-Даби

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Ростов" проведет восемь товарищеских матчей во время зимних тренировочных сборов, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Сборы команды проходят в Абу-Даби. В первом товарищеском матче 17 января "Ростов" сыграет против китайской команды "Чэнду Жунчэн".
Клубу из Ростова-на-Дону также предстоит провести встречи с московскими "Локомотивом" (24 января) и "Родиной" (1 февраля), "Ноа" из Армении (4 февраля), китайскими "Циндао" (7 февраля) и "Чжэцзяном" (11 февраля), а также со столичным ЦСКА (18 февраля). Последний соперник "Ростова" на зимних сборах станет известен позже, игра пройдет 21 февраля.
"Ростов" ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 турах. В первом матче чемпионата после перерыва команда 28 февраля сыграет на выезде с лидирующим "Краснодаром".
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании
Вчера, 01:20
 
ФутболСпортАбу-ДабиРостов-на-ДонуРостовАрменияРодина (Москва)Локомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
