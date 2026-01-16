В Госдуме рассказали, почему Роскомнадзор замедляет работу Telegram

"Я все-таки надеюсь, что Дуров - человек не глупый, и он постепенно просто перейдет в формат выполнения 100% законов на территории РФ. Еще раз подчеркну крайне важный момент, что это выгодно, именно выгодно со всех точек зрения - и экономически, и репутационно... Это позволит поднять уровень доверия к самого мессенджеру, поднять уровень доверия ко всем Telegram-каналам, то есть общество будет больше доверять, и это привлечет больше пользователей", - заключил он.