Над Воронежской областью за ночь сбили 11 украинских БПЛА
Над Воронежской областью за ночь сбили 11 украинских БПЛА - РИА Новости, 16.01.2026
Над Воронежской областью за ночь сбили 11 украинских БПЛА
ПВО за ночь сбила над Воронежской областью 11 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
Силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над Воронежской областью