Над Воронежской областью за ночь сбили 11 украинских БПЛА
06:37 16.01.2026
Над Воронежской областью за ночь сбили 11 украинских БПЛА
ПВО за ночь сбила над Воронежской областью 11 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.01.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Над Воронежской областью за ночь сбили 11 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над Воронежской областью

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ПВО за ночь сбила над Воронежской областью 11 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над пятью районами и двумя городами Воронежской области обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале.
Также Гусев сообщил об отмене опасность атаки БПЛА. Она была объявлена в 21.58 мск четверга и продлилась около 8 часов.
"По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - добавил губернатор.
