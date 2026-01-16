https://ria.ru/20260116/putin-2068433390.html
Путин попросил Москву помочь с формулировкой определения робота-курьера
Путин попросил Москву помочь с формулировкой определения робота-курьера - РИА Новости, 16.01.2026
Путин попросил Москву помочь с формулировкой определения робота-курьера
Президент России Владимир Путин попросил власти Москвы помочь с формулировкой определения робота-доставщика в законодательстве. РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил власти Москвы помочь с формулировкой определения робота-доставщика в законодательстве.
Путин
в пятницу прибыл в электродепо Московского метрополитена
"Аминьевское", где осмотрел образцы беспилотного транспорта. На выставке министр транспорта РФ Андрей Никитин
представил президенту робота-доставщика "Яндекса
".
"С юридической точки зрения, это электронный пешеход. Это не автомобиль, поскольку ездит по тротуарам, не самокат, поскольку никого не возит. По сути, целое законодательство придется формировать", - сообщил Никитин.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал, что в ГИБДД
не могут решить, какое определение давать роботу-курьеру, поскольку это не транспорт.
"Надо сформулировать. Помочь им", - отреагировал Путин, обращаясь к Собянину.